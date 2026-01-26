Facebook Instagram

Isto é o que acontece quando dorme com o telemóvel durante a noite ao seu lado, alerta especialista

Dormir com o telemóvel ao lado da cama pode ter efeitos negativos inesperados na saúde, alerta especialista

IOL
Hoje às 11:49
Foto: freepik
Dormir com o telemóvel ao lado da cama pode ter efeitos mais graves do que se imagina na qualidade do sono e na saúde em geral. O especialista em longevidade, Diego Suárez, abordou recentemente o tema num vídeo partilhado nas redes sociais.

Segundo o especialista, a exposição a sinais sem fios durante a noite pode estar associada ao desenvolvimento de perturbações severas do sono. “Mais de 25% das pessoas expostas a sinais sem fios durante a noite desenvolvem distúrbios graves do sono”, afirma.

Durante o período de descanso, o corpo necessita de condições específicas para recuperar de forma eficaz. Entre elas estão a escuridão, o silêncio e a ausência de estímulos externos que possam interferir com os processos naturais de regeneração. A presença de um telemóvel ligado junto à cama pode comprometer esse equilíbrio.

De acordo com Diego Suárez, dormir com o dispositivo por perto pode alterar as ondas cerebrais, provocar uma descida acentuada da produção de melatonina — a hormona responsável pelo sono — e dificultar a regeneração do cérebro. Estes factores podem traduzir-se em noites mal dormidas, fadiga constante e outros problemas associados ao descanso insuficiente.

Como recomendação, o especialista sugere que o telemóvel seja deixado fora do quarto durante a noite. Para quem receia não acordar a horas, a alternativa passa por utilizar um despertador independente, preferencialmente com luz natural, evitando assim a necessidade de manter o telefone por perto.

