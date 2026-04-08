Muitas pessoas têm este hábito antes de dormir. Especialistas avisam que é um erro

São muitos os que têm o hábito de consumir chocolate antes de dormir. Pode parecer inofensivo, mas especialistas alertam que este hábito pode prejudicar seriamente o sono.
Citado pelo site Infobae, especialistas explicam que tanto o chocolate negro como o de leite contêm cafeína e teobromina, dois compostos estimulantes que dificultam adormecer e podem reduzir a qualidade do descanso, especialmente em pessoas mais sensíveis.
O chocolate branco, por não conter sólidos de cacau, apresenta impacto praticamente nulo no sono. Ainda assim, os especialistas recomendam moderação e atenção à ingestão de outros alimentos ou bebidas estimulantes à noite.
Para quem quer melhorar a qualidade do sono, há alternativas mais leves e seguras: frutas como banana, maçã ou pêra, cereais integrais e laticínios magros ajudam a não comprometer o descanso e contribuem para a produção de hormonas importantes, como a serotonina e a melatonina.