Noites mal dormidas? Especialista explica o que ajuda a dormir e quando tomar

Este suplemento faz efeito, só tem de tomar às horas certas, revela especialista
Há 3h e 37min
Foto: freepik
Dormir com ou sem meias? Especialistas explicam o que é melhor para o sono

Muitas pessoas passam noites em claro ou acordam várias vezes durante o sono, sem perceber que a solução pode estar num mineral essencial que o corpo nem sempre recebe em quantidade suficiente: o magnésio.

Fundamental para centenas de funções do organismo, desde o controlo muscular até à reparação do DNA, este mineral pode ser a chave para noites mais tranquilas e menos stressadas, mas apenas se for tomado no momento certo.

Citado pelo site Welltica, o cardiologista espanhol Dr. Aurelio Rojas, em entrevista à Men’s Health, alerta que grande parte das pessoas toma magnésio sem se preocupar com o horário, diminuindo assim os seus efeitos benéficos. “Não se trata apenas da quantidade que se toma, mas do momento em que se toma. Isso faz toda a diferença”, explica.

Segundo o especialista, o ideal é ingerir o magnésio cerca de uma a uma hora e meia antes de dormir. Este horário permite ativar o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo descanso e recuperação do corpo, preparando tanto a mente como os músculos para o sono. Além disso, o magnésio favorece a produção de GABA, um neurotransmissor que ajuda o cérebro a abrandar à noite.

Este suplemento também desempenha um papel importante na redução do stress. Para quem sente ansiedade ou inquietação ao final do dia, o magnésio ajuda a controlar os picos de cortisol, a hormona do stress que prejudica o sono profundo. “Em resumo, o magnésio atua como um regulador natural do sistema nervoso. É ideal em casos de insónia ligeira, stress acumulado ou despertares frequentes”, afirma Dr. Rojas.

Para além de melhorar o sono, o magnésio contribui para aliviar a tensão muscular e prevenir cãibras noturnas, promovendo um corpo e mente mais calmos. Ainda assim, os especialistas alertam que qualquer suplementação deve ser acompanhada por um profissional de saúde, sobretudo se a pessoa estiver a tomar outros medicamentos ou a gerir problemas cardíacos.

