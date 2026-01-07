Noites mal dormidas? Personal trainer revela exercícios simples para relaxar antes de dormir

Muitas pessoas sofrem com noites mal dormidas, acordando cansadas e com dores nas costas ou nas ancas. Para ajudar a relaxar o corpo antes de se deitar, o personal trainer Gonçalo Semedo partilhou algumas técnicas simples que podem tornar o sono mais tranquilo e reparador.

Entre as recomendações do especialista estão exercícios rápidos que aliviam a tensão na lombar, costas e ancas: abrir as pernas e balançá-las 20 vezes para relaxar a lombar; colocar o calcanhar sobre os dedos do pé e balançar 20 vezes para aliviar a tensão das costas; descansar uma perna sobre o joelho da outra e balançar 20 vezes para soltar a musculatura dorsal; e dobrar as pernas a 90º e balançar 20 vezes para libertar a tensão das ancas.

Estes movimentos são fáceis de executar, não exigem equipamento e podem fazer uma grande diferença na qualidade do sono, ajudando a começar o dia seguinte com mais energia e menos desconforto físico.