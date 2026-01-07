Facebook Instagram
Dicas

Noites mal dormidas? Personal trainer revela exercícios simples para relaxar antes de dormir

Faça isto antes de ir dormir para ter um sono mais profundo
IOL
Há 2h e 0min
Dormir
Dormir
Foto: freepik
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades

Muitas pessoas sofrem com noites mal dormidas, acordando cansadas e com dores nas costas ou nas ancas. Para ajudar a relaxar o corpo antes de se deitar, o personal trainer Gonçalo Semedo partilhou algumas técnicas simples que podem tornar o sono mais tranquilo e reparador.

Entre as recomendações do especialista estão exercícios rápidos que aliviam a tensão na lombar, costas e ancas: abrir as pernas e balançá-las 20 vezes para relaxar a lombar; colocar o calcanhar sobre os dedos do pé e balançar 20 vezes para aliviar a tensão das costas; descansar uma perna sobre o joelho da outra e balançar 20 vezes para soltar a musculatura dorsal; e dobrar as pernas a 90º e balançar 20 vezes para libertar a tensão das ancas.

Estes movimentos são fáceis de executar, não exigem equipamento e podem fazer uma grande diferença na qualidade do sono, ajudando a começar o dia seguinte com mais energia e menos desconforto físico.

RELACIONADOS
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades
Nunca beba café em jejum: especialistas explicam os riscos para a saúde
Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos
Quase todos temos isto na cozinha e pode ser tóxico para a saúde, alerta médica
Mãos e pés frios de manhã podem dizer muito sobre o seu estado de saúde. Especialista explica
Mais Vistos
00:04:27
1ª Companhia
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
tvi
00:05:30
1ª Companhia
De chorar a rir: Filipe Delgado é chamado à atenção por instrutor e o resultado é hilariante
tvi
00:01:36
1ª Companhia
Durante a corrida matinal, há uma ausência que se faz notar
tvi
00:01:46
1ª Companhia
Filipe Delgado salta da cama para cumprir ordens do militar e o momento é hilariante
tvi
Destaques IOL
Saude
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Lojas
Atenção aos saldos: calças, vestidos e casacos de malha desde 2,99 euros na Mango
Dicas
Estes são os 4 produtos da Mercadona ideais para uma casa de banho limpa e bem cheirosa
Máquina de lavar
Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês
Mais Lidas
FC Porto
OFICIAL: Pietuszewski assina pelo FC Porto até 2029
maisfutebol
Wegovy
Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade
cnn
Alex Filipe
Ex-jogador do Sporting morre aos 32 anos
Filipe Delgado
Nem o instrutor conseguiu conter riso. Filipe Delgado protagoniza o momento mais hilariante da Primeira Companhia
Serra da Lousã
Chama-se Jorge e é o único habitante neste paraíso português que parece ter parado no tempo
versa
Vânia Sá
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal