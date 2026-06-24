Nunca coma estas três frutas à noite. Pode interferir com o sono, alerta especialista

O segredo para dormir melhor está neste produto do IKEA que toda a gente está a comprar

Muitas pessoas optam por uma taça de fruta ao jantar por ser uma refeição leve e saudável. No entanto, há algumas frutas que podem não ser a melhor escolha para consumir antes de dormir.

De acordo com o site Trendencias, o cardiologista Aurelio Rojas, explica que certos frutos podem aumentar a resposta insulínica do organismo e afetar a qualidade do descanso. Segundo o especialista, a banana, as uvas e a manga estão entre as frutas que devem ser evitadas à noite.

“Frutas como a banana, as uvas, a manga ou o ananás aumentam a resposta insulínica. Podem até ajudar a adormecer, mas também podem fragmentar o descanso”, explica o médico.

O especialista alerta que, apesar de muitas pessoas associarem estas frutas a uma alimentação saudável, consumi-las à noite pode não ser a melhor estratégia para quem procura melhorar a qualidade do sono.

Em contrapartida, Aurelio Rojas recomenda opções como o kiwi, os mirtilos e a maçã. O kiwi destaca-se pelo elevado teor de vitamina C e pelo seu baixo índice glicémico, estando associado, em alguns estudos, a uma melhor qualidade do sono. Já os mirtilos são ricos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, enquanto a maçã contém pectina, uma fibra solúvel que promove a saciedade e favorece a digestão.

Isto não significa que tenha de eliminar estas frutas da alimentação. A recomendação passa apenas por escolher melhor o momento do dia para as consumir. Se costuma comer fruta ao jantar, trocar algumas variedades por alternativas mais leves pode ajudar a dormir melhor e a acordar com mais energia.