Transpirar durante a noite pode ser mais grave do que pensa, alertam médicos

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É um cenário familiar para muitos: acordar a meio da noite envolto em humidade, com necessidade de trocar de roupa ou até de mudar os lençóis. Embora os suores ocasionais possam ser atribuídos a uma noite mais quente ou a um cobertor excessivo, quando estes episódios se tornam recorrentes, o corpo pode estar a tentar enviar uma mensagem importante.

De acordo com o site The Body Optimist, ao contrário da transpiração normal causada pelo calor ambiente, os suores noturnos são episódios de transpiração excessiva que ocorrem mesmo num quarto com temperatura confortável, muitas vezes intensos o suficiente para interromper o ciclo de sono e impedir um descanso verdadeiramente reparador.

As causas comuns

As causas são variadas e identificá-las é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Entre as mais comuns estão as flutuações hormonais, especialmente em mulheres durante a menopausa ou o pós-parto, bem como alterações na tiroide. Certos medicamentos, como antidepressivos, insulina ou corticosteroides, também figuram na lista, a par de infeções e distúrbios metabólicos como a hipoglicemia noturna em diabéticos.

Nos casos mais graves, embora mais raros, o suor noturno acompanhado de perda de peso inexplicável e febre persistente pode ser um indicador precoce de doenças hematológicas como linfomas ou leucemias.

Se os episódios forem frequentes, não os desvalorize. Consulte um médico, sobretudo se surgirem acompanhados de febre, perda de peso sem motivo aparente, gânglios inflamados ou cansaço extremo e persistente. O diagnóstico passa habitualmente por análises ao sangue e avaliações hormonais para despistar as causas mais sérias.

Enquanto aguarda pela avaliação médica, algumas mudanças de hábito podem ajudar a mitigar o desconforto. Manter o quarto fresco e bem ventilado é o ponto de partida. Opte por pijamas de algodão e lençóis de fibras naturais, que permitem à pele respirar.

Na dieta, evite álcool, cafeína e refeições condimentadas nas horas antes de deitar. Por fim, a gestão do stress conta: técnicas de relaxamento e exercício físico moderado durante o dia ajudam a estabilizar o sistema nervoso, e a noite que se segue será, muito provavelmente, mais tranquila.