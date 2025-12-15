Dentista americano recomenda: pare de usar elixir bucal se tiver hipertensão

Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos

O dentista americano Dr. Mark, conhecido no Instagram como @askthedentist, alertou os seus seguidores para um efeito inesperado e potencialmente perigoso de um hábito diário comum: o uso de elixir bucal. Segundo o especialista, este produto pode estar a contribuir para o aumento da pressão arterial em pessoas com hipertensão.

Num vídeo partilhado no sue Instagram, o especialista explica que a língua alberga bactérias que produzem óxido nítrico, uma molécula essencial para manter os vasos sanguíneos relaxados e a pressão arterial controlada. O problema surge quando se utiliza um elixir antibacteriano, que elimina estas bactérias protetoras, levando a um aumento da pressão arterial.

Estudos científicos já demonstraram que o uso regular de elixir bucal está associado a um risco maior de hipertensão, mesmo quando outros fatores de risco são controlados. Além disso, quanto mais frequente for o uso, mais significativo será o efeito.

A boa notícia é que a situação é reversível. Substituir o elixir bucal por raspagem diária da língua, que remove o biofilme prejudicial, preservando as bactérias benéficas, pode ajudar a reduzir a pressão arterial.

Dr. Mark recomenda ainda: abandonar pastas e elixires antibacterianos, incluindo os “naturais” com óleos essenciais; focar-se em uma alimentação que favoreça o microbioma oral; e discutir com o dentista a ligação entre a saúde oral e a saúde do coração.