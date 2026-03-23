Fazer este exercício queima mais gordura do que uma caminhada normal, garante especialista

Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso

Caminhar é, por si só, uma das formas mais acessíveis de manter o corpo ativo. Mas há uma forma simples de potenciar os seus efeitos, e que muitos continuam a ignorar: incluir subidas no percurso. A garantia é de um especialista em treino físico, que defende que caminhar a subir pode ser mais eficaz na queima de gordura do que uma caminhada em terreno plano.

Citado pelo site Telva, de acordo com o personal trainer Luis Altuna, as subidas, sejam em ruas inclinadas ou escadas, obrigam o corpo a trabalhar contra a gravidade, o que aumenta significativamente o esforço físico. Este fator traduz-se numa maior ativação muscular, sobretudo ao nível dos glúteos, pernas e core, e, consequentemente, num maior gasto calórico em menos tempo.

Ao contrário do cardio tradicional, que implica longos períodos de atividade contínua, caminhar a subir aproxima-se de um treino de alta intensidade. Mesmo a um ritmo moderado, este tipo de exercício pode funcionar como um estímulo eficaz para a perda de gordura, sem necessidade de sessões prolongadas.

Outro dos pontos destacados pelo especialista prende-se com a segurança. Apesar da intensidade acrescida, o impacto nas articulações tende a ser menor. Isto porque a inclinação do corpo durante a subida reduz a carga em zonas mais sensíveis, como o tendão de Aquiles ou os músculos posteriores da coxa.

Para quem quer começar, a recomendação passa por uma abordagem gradual. O ideal é iniciar com caminhadas em subida a um ritmo confortável e, à medida que o corpo se adapta, introduzir variações de intensidade, como trechos mais rápidos ou pequenos sprints. O progresso deve ser feito de forma consciente, respeitando sempre os limites individuais.

Em termos de frequência, sessões entre 15 a 25 minutos podem ser suficientes para começar a notar resultados. Para iniciantes, uma vez por semana pode bastar, enquanto praticantes mais experientes podem aumentar para duas a três sessões semanais.

Além da perda de gordura, este tipo de treino traz outros benefícios, como o aumento da resistência, a melhoria da capacidade cardiovascular e o reforço muscular. Há ainda vantagens ao nível da técnica, especialmente para quem corre, já que as subidas ajudam a corrigir a postura e a eficiência da passada.

Caso não existam subidas no dia a dia, as escadas surgem como uma alternativa igualmente eficaz. Ainda assim, os especialistas alertam que nenhum treino substitui uma alimentação equilibrada, sendo esta essencial para alcançar resultados consistentes.