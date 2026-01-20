Vinagre de maçã ajuda a emagrecer? O que a ciência realmente diz

São precisas 28 horas de caminhada para perder 1 Kg. Por isso, andar não chega se quer emagrecer

O vinagre de sidra de maçã continua a ser uma das tendências mais faladas quando o assunto é emagrecimento. Nas redes sociais, muitos juram que beber uma colher de vinagre todos os dias ajuda a perder peso, mas o que diz a ciência?

Citado pelo site Prevention, segundo nutricionistas e médicos especialistas, os estudos existentes sugerem que o vinagre de maçã pode ter um efeito modesto na perda de peso, especialmente em pessoas com excesso de peso ou diabetes tipo 2. Uma das formas apontadas é aumentar a sensação de saciedade e ajudar a controlar os picos de açúcar no sangue, fatores que podem facilitar escolhas alimentares mais equilibradas.

No entanto, os ensaios clínicos realizados até hoje são pequenos e limitados, e muitos resultados dependem também de alterações na dieta e prática de exercício físico. Ou seja, o vinagre de maçã não é uma solução milagrosa para emagrecer.

Especialistas aconselham consumir uma a duas colheres de sopa por dia, sempre diluídas em água ou como tempero nas refeições, e evitar o consumo direto para não prejudicar dentes e estômago. Quem procura resultados significativos na perda de peso deve focar-se em défice calórico e hábitos alimentares saudáveis, usando o vinagre apenas como um complemento.