Cientistas descobrem que este som alivia os enjoos em viagens em apenas 1 minuto

Um grupo de cientistas da Universidade de Nagoya, no Japão, descobriu que a exposição a um som contínuo de 100 Hz pode aliviar os sintomas de enjoo em movimento, como náuseas e tonturas, em apenas um minuto.

A investigação, publicada em março na revista Environmental Health and Preventive Medicine, demonstrou que a frequência sonora atua sobre o ouvido interno, ativando o sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio do corpo. A tecnologia foi testada com sucesso em voluntários humanos e em modelos laboratoriais com animais.

O som, registado com o nome comercial sound spice, foi emitido através de um dispositivo de estimulação sonora. Após a exposição, os participantes foram submetidos a situações simuladas e reais de movimento, como passeios de carro ou uso de simuladores, com resultados positivos em todos os casos.

Segundo explicam os cientistas, Takumi Kagawa e Masashi Kato, o som estimula estruturas do ouvido interno chamadas órgãos otolíticos, que detetam a aceleração e a gravidade. A ativação destas estruturas melhora a estabilidade postural e regula o sistema nervoso simpático, frequentemente afetado em casos de enjoo.

O nível de som utilizado está dentro dos limites seguros definidos pelas normas de saúde, o que torna esta solução prática, eficaz e sem riscos para a audição. A equipa pretende agora desenvolver o dispositivo para uso em diferentes tipos de transporte, incluindo viagens de avião ou de barco.

Esta descoberta poderá beneficiar milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de cinetose, oferecendo uma alternativa natural aos medicamentos tradicionais.