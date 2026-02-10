Facebook Instagram

Estudo revela a idade em que o corpo começa a perder força e resistência

Um estudo revela que a força e a resistência do corpo começam a diminuir mais cedo do que pensavamos
IOL
Há 1h e 46min
Caminhada
Caminhada
Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento

Um estudo sueco de 47 anos revelou que o declínio da força, resistência e capacidade física começa muito mais cedo do que se pensava. Segundo os investigadores, a performance física atinge o pico normalmente entre os 30 e 36 anos, antes de iniciar um declínio gradual que se acelera a partir dos 45 anos.

Citado pelo site The Daily Galaxy, o estudo "Rise and Fall of Physical Capacity in a General Population: A 47-Year Longitudinal Study", acompanhou 427 pessoas ao longo de cinco avaliações físicas, medindo desempenho aeróbico, resistência muscular e potência explosiva. Aos 63 anos, os homens tinham perdido cerca de 33% da capacidade aeróbica e as mulheres 30%, enquanto a resistência muscular caiu mais de 30% em ambos os sexos. Quando ajustada ao peso corporal, a capacidade aeróbica relativa chegou a perder 40% nos homens e 37% nas mulheres.

Apesar de o declínio ser em grande parte natural, o estudo sublinha que a atividade física regular pode atrasar significativamente a perda de capacidade, mesmo quando iniciada na idade adulta. Pessoas que começaram a praticar exercício mais tarde apresentaram melhorias de 6 a 11%, dependendo do tipo de capacidade física avaliada.

O estudo também mostra que a educação e hábitos de vida influenciam a performance: participantes com níveis mais elevados de escolaridade tiveram melhor desempenho em testes aeróbicos e de resistência. No entanto, mesmo indivíduos ativos não conseguem evitar completamente a perda de força e resistência, pois alterações neuromusculares, como diminuição da eficiência mitocondrial e menor recrutamento de unidades motoras, começam décadas antes de surgirem sintomas clínicos.

Os investigadores destacam que os protocolos de prevenção atuais, que começam muitas vezes na quinta ou sexta década de vida, podem estar atrasados em relação à janela ideal para intervenção.

Embora não seja possível impedir totalmente o envelhecimento físico, manter-se ativo e cuidar da forma física desde cedo é fundamental para preservar força e resistência ao longo da vida.

 

 

RELACIONADOS
Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento
Decidimos viver uma semana à italiana. E esta é a nossa lista de compras no Aldi
Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde
Americanos explicam porque jamais se arrependem de ter colocado os filhos em escolas portuguesas
É por isto que devemos colocar folhas de louro dentro do forno
Mais Vistos
00:02:38
1ª Companhia
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
tvi
00:08:04
1ª Companhia
Recrutas são surpreendidos. Sem pré aviso, Comandante e Instrutores fazem revista à caserna e tudo corre mal
tvi
00:01:19
1ª Companhia
Poderosos! Recrutas olham-se ao espelho e exibem os corpos em cuecas num momento épico
tvi
00:01:06
1ª Companhia
Instrutor Marques implacável com Noélia: «Fala muito e faz pouco»
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica
Forno
É por isto que devemos colocar folhas de louro dentro do forno
Saude
Dermatologistas garantem que esta é a melhor rotina de limpeza de pele antienvelhecimento
Novidades
Esqueçam a Smeg: os eletrodomésticos mais estilosos estão no Aldi
Mais Lidas
Rio atmosférico
Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"
cnn
Casas
Aos 56 anos, não conseguia pagar renda e construiu esta pequena e fascinante casa
versa
Caricaturas IA
Caricaturas feitas por inteligência artificial estão em todo o lado. Como se fazem e porque estão a explodir agora
Fabio
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
Rio Atmosférico Portugal
Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"
cnn
Jose Carlos Pereira
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente