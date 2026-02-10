Estudo revela a idade em que o corpo começa a perder força e resistência

Um estudo sueco de 47 anos revelou que o declínio da força, resistência e capacidade física começa muito mais cedo do que se pensava. Segundo os investigadores, a performance física atinge o pico normalmente entre os 30 e 36 anos, antes de iniciar um declínio gradual que se acelera a partir dos 45 anos.

Citado pelo site The Daily Galaxy, o estudo "Rise and Fall of Physical Capacity in a General Population: A 47-Year Longitudinal Study", acompanhou 427 pessoas ao longo de cinco avaliações físicas, medindo desempenho aeróbico, resistência muscular e potência explosiva. Aos 63 anos, os homens tinham perdido cerca de 33% da capacidade aeróbica e as mulheres 30%, enquanto a resistência muscular caiu mais de 30% em ambos os sexos. Quando ajustada ao peso corporal, a capacidade aeróbica relativa chegou a perder 40% nos homens e 37% nas mulheres.

Apesar de o declínio ser em grande parte natural, o estudo sublinha que a atividade física regular pode atrasar significativamente a perda de capacidade, mesmo quando iniciada na idade adulta. Pessoas que começaram a praticar exercício mais tarde apresentaram melhorias de 6 a 11%, dependendo do tipo de capacidade física avaliada.

O estudo também mostra que a educação e hábitos de vida influenciam a performance: participantes com níveis mais elevados de escolaridade tiveram melhor desempenho em testes aeróbicos e de resistência. No entanto, mesmo indivíduos ativos não conseguem evitar completamente a perda de força e resistência, pois alterações neuromusculares, como diminuição da eficiência mitocondrial e menor recrutamento de unidades motoras, começam décadas antes de surgirem sintomas clínicos.

Os investigadores destacam que os protocolos de prevenção atuais, que começam muitas vezes na quinta ou sexta década de vida, podem estar atrasados em relação à janela ideal para intervenção.

Embora não seja possível impedir totalmente o envelhecimento físico, manter-se ativo e cuidar da forma física desde cedo é fundamental para preservar força e resistência ao longo da vida.