A partir dos 50 anos deve fazer 10 minutos destes exercícios, alertam especialistas

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Uma rotina simples de apenas 10 minutos por dia pode fazer a diferença na mobilidade e na qualidade de vida a partir dos 50 anos, segundo especialistas em fisioterapia. Citado pelo site Tom's Guide, a fisioterapeuta Monique Caruth, defende que pequenos exercícios diários ajudam a manter as articulações saudáveis e a prevenir a rigidez natural associada ao envelhecimento.

Com o passar dos anos, é natural que as articulações fiquem mais rígidas e que a flexibilidade muscular diminua, tornando movimentos simples do dia a dia, como baixar-se, caminhar ou levantar-se, mais exigentes. No entanto, segundo a especialista, não são necessários treinos longos para contrariar este processo.

“Manter a mobilidade à medida que envelhecemos é essencial para que movimentos do dia a dia continuem confortáveis”, explica Monique Caruth, sublinhando que a consistência é o fator mais importante para manter a saúde articular.

A rotina inclui quatro exercícios simples que podem ser feitos diariamente. O primeiro é a caminhada lateral, que ajuda a ativar os músculos das ancas e a melhorar o equilíbrio. Segue-se a ativação abdominal, um exercício leve que fortalece a zona central do corpo e ajuda a estabilizar a coluna.

O terceiro movimento consiste em sentar e levantar de uma cadeira, um exercício fundamental para fortalecer pernas e glúteos, essenciais em tarefas como subir escadas ou caminhar. Por fim, os passos cruzados à frente e atrás ajudam a melhorar a coordenação e o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas.

A especialista destaca que esta sequência pode ser feita em casa, sem equipamento complexo, e adaptada ao nível de cada pessoa. O objetivo é precisamente tornar a mobilidade algo acessível e fácil de manter no dia a dia.