Pessoa mais velha a fazer exercício com halteres
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A partir dos 60 anos deve fazer este exercício para fortalecer os músculos, alertam especialistas
IOL
Hoje às 11:52
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Entre as recomendações dos especialistas, há um movimento simples que se destaca pelos resultados

A partir dos 60 anos, manter uma rotina de exercício físico torna-se fundamental não só para preservar a mobilidade, mas também para melhorar a postura, reforçar o equilíbrio e garantir mais autonomia no dia a dia. Com o envelhecimento natural do corpo, a perda de massa muscular e a diminuição da estabilidade podem aumentar o risco de quedas e desconforto em tarefas simples, o que torna a prática regular de atividade física ainda mais importante.

De acordo com o site Trendencias, o Pilates ganha cada vez mais destaque, por ser uma modalidade de baixo impacto, adaptável e centrada no fortalecimento profundo do corpo. Entre os exercícios mais recomendados por instrutores e especialistas está a prancha, um movimento simples na aparência, mas altamente completo na prática.

A prancha é frequentemente apontada como um dos exercícios mais eficazes para trabalhar o core, ou seja, toda a musculatura profunda do abdómen, costas e zona pélvica. Esta região funciona como o centro de estabilidade do corpo, sendo essencial para manter uma boa postura e proteger a coluna vertebral. Quando fortalecida, facilita movimentos do quotidiano como levantar-se, caminhar ou subir escadas, tornando-os mais seguros e fluídos.

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Especialistas em Pilates sublinham que, apesar de parecer um exercício básico, a prancha ativa vários grupos musculares em simultâneo, incluindo abdominais, glúteos, ombros e músculos posturais. O resultado é um fortalecimento global, sem necessidade de impacto ou equipamento, o que a torna especialmente adequada para idades mais avançadas.

Algumas instrutoras defendem ainda versões adaptadas do exercício para quem tem mais dificuldades de mobilidade, como a utilização de apoio numa cadeira ou a realização da prancha com progressões mais suaves, garantindo segurança sem abdicar dos benefícios.

A chave, segundo os especialistas, não está em manter a posição durante longos períodos, mas sim em garantir a execução correta. Mesmo alguns segundos bem feitos são suficientes para ativar a musculatura e trabalhar força, coordenação e estabilidade.
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