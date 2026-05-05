Afinal, quanto tempo de exercício devemos fazer por semana? Especialistas explicam

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A Organização Mundial da Saúde voltou a sublinhar a importância da atividade física regular e deixou recomendações claras sobre a quantidade de exercício ideal para manter o corpo e a mente saudáveis.

Citado pelo site Perfil, segundo as orientações, os adultos devem realizar entre 75 e 150 minutos de atividade física vigorosa por semana, ou seja, exercícios em que o ritmo cardíaco atinge cerca de 80% do seu máximo. Corrida, treino intenso ou modalidades de alta intensidade entram nesta categoria.

Para quem prefere uma abordagem mais leve, a alternativa passa por 150 a 300 minutos de atividade moderada semanal, como caminhadas rápidas, ciclismo ou natação, mantendo o ritmo cardíaco entre 60% e 70% do máximo.

Mas as recomendações não ficam por aqui. A OMS reforça ainda que é essencial complementar o exercício aeróbico com treino de força pelo menos dois dias por semana. Este tipo de atividade ajuda a melhorar a resistência muscular, fortalecer os ossos e contribui para um melhor controlo do peso ao longo do tempo.

Não é preciso treino extremo diário, mas sim consistência. Pequenas doses de movimento ao longo da semana podem fazer uma grande diferença na saúde geral e na qualidade de vida.