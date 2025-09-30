Facebook Instagram
Aos 52 anos, influencer mostra-se em excelente forma. Odiava exercício físico e agora faz isto

Há 1h e 4min
Vicky Martin Berrocal
Foto: Instagram @vickymartinberrocal
Aos 52 anos, a influencer e designer espanhola, que soma mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram, Vicky Martín Berrocal, é hoje um exemplo de disciplina e autocuidado.

Em delcarações ao site Telva, a influencer confessou que durante anos não tinha qualquer gosto pelo exercício físico. “Antes falavam-me de desporto e eu ficava logo com febre”, recorda com humor.

A mudança chegou há quase dois anos, quando decidiu começar a caminhar em jejum todas as manhãs. Para intensificar os treinos, recorre a truques como aumentar a velocidade e a inclinação da passadeira ou usar um colete de 10 quilos. Além disso, inclui cardio de alta intensidade, como saltar à corda, e treina força no ginásio três a quatro vezes por semana.

Os resultados não se medem apenas na forma física: a designer espanhola garante sentir-se com mais energia, mais forte e até mentalmente equilibrada. “Não faço exercício porque quero ter o melhor corpo do mundo. Faço-o porque é fundamental cuidar-me, sentir-me bem. E porque a minha cabeça agradece”, explicou.

 

