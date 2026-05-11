Aos 53 anos, esta mulher faz este exercício todas as semanas e sente-se “como nova”

Este exercício que muitos fazem a partir dos 50 anos não é suficiente, explica especialista

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Manter uma rotina saudável depois dos 50 anos pode fazer toda a diferença no bem-estar físico e mental, e Patricia Cerezo é a prova disso. De acordo com o site Trendencias, aos 53 anos, a jornalista espanhola revelou que existe um exercício simples que nunca falha na sua semana e que a faz sentir-se “como nova”.

Apesar de também praticar treinos de força, aulas coletivas e outras atividades físicas, é a caminhada que ocupa um lugar especial na sua rotina. “É aquilo de que mais gosto. Costumo andar entre 30 a 45 minutos ao final do dia e fico como nova”, contou numa entrevista recente.

Para Patricia, caminhar vai muito além da componente física. A jornalista explica que o exercício é essencial para manter o equilíbrio emocional, aliviar o stress e ganhar energia para enfrentar os dias com outra disposição. “Dedicar algum tempo do dia ao exercício tem benefícios mentais muito positivos. Ajuda a relativizar os problemas, a ver tudo com mais perspetiva e a sentirmo-nos melhor connosco próprios”, afirmou.

Aos poucos, Patricia foi criando hábitos que hoje fazem parte da sua rotina diária. Além do exercício, também aposta numa alimentação equilibrada, privilegiando produtos frescos e reduzindo alimentos processados, fritos e enchidos.

Nos últimos anos, a jornalista admite ainda ter mudado a forma como treina. Se antes dava prioridade ao cardio, hoje reconhece a importância do treino de força, sobretudo depois dos 50 anos. “A idade não perdoa e percebi que os exercícios de força são fundamentais”, explicou.

Dormir cerca de sete horas por noite, reservar tempo para a família e praticar pequenos rituais de autocuidado são outras das estratégias que integram o seu estilo de vida.