Barriga lisa depois dos 50 anos: o método que está a ajudar mulheres a recuperar o abdómen
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O que deve mudar no treino nesta fase
Ter uma barriga lisa depois dos 50 anos pode parecer um objetivo difícil de alcançar, mas está longe de ser impossível. A chave não passa por treinar mais, mas sim por treinar melhor. Quem o garante é a treinadora pessoal especializada em mulheres nesta fase da vida, Deborah Kelly, que defende uma abordagem mais inteligente, adaptada às mudanças do corpo.
Em declarações ao site Women's Health, a treinadora explica que durante anos acreditou que tinha tudo sob controlo, até que a perimenopausa trouxe alterações inesperadas: aumento de peso, falta de energia e frustração constante. “Engordei bastante, algo que nunca pensei que me fosse acontecer”, revelou.
Determinada a perceber o que se passava, recusou soluções rápidas e decidiu investir no conhecimento. Apostou na formação em nutrição, adaptou a alimentação e ajustou o treino às novas necessidades do corpo. O processo não foi imediato, mas trouxe resultados consistentes: mais energia, mais confiança e um regresso à motivação.
Nesta fase da vida, o exercício físico assume um papel fundamental que vai além da aparência. Durante a menopausa e a perimenopausa, treinar regularmente ajuda a prevenir problemas como osteoporose e doenças cardiovasculares, além de ser essencial para manter a massa muscular, que pode diminuir até 10%.
Ainda assim, há uma zona que continua a desafiar muitas mulheres: o abdómen.
Segundo Deborah Kelly, o erro mais comum é insistir nos mesmos exercícios feitos décadas antes. “Não se trata de fazer mais abdominais, mas de trabalhar o core de forma mais eficiente e adaptada ao corpo atual”, explica.
Três exercícios simples que fazem a diferença
A treinadora recomenda três exercícios eficazes para fortalecer o core e trabalhar a zona inferior do abdómen:
- Dead bug com halteres: deitada com braços e pernas no ar. Baixe um braço (com peso) e a perna oposta ao mesmo tempo. Volte e alterne.
- Toe taps: coloque as pernas a 90º. Baixe um pé até tocar no chão e volte. Alterne.
- Extensão de pernas com peso: pernas estendidas com peso. Baixe e suba as pernas sem tocar no chão.
A recomendação passa por realizar 20 repetições de cada exercício, em três séries, ao longo de cinco rondas, três vezes por semana.