Cardiologista diz quanto tempo deve esperar depois de fazer exercício para voltar a comer

Como comer de forma saudável mesmo que não tenha tempo

É verdade que, depois de um grande treino, o normal é ficarmos com fome e querermos comer logo qualquer coisa. No entanto, segundo o cardiologista Aurelio Rojas, essa pressa pode estar a anular parte dos benefícios do exercício físico. O especialista defende que o ideal é esperar entre 45 e 60 minutos depois de treinar antes de fazer uma refeição.

Em declarações ao site La Vanguardia, o médico explica que durante o exercício o corpo liberta uma proteína chamada Fator de Crescimento de Fibroblastos 21 (FGF21), responsável por ativar processos de reparação, queimar gordura, melhorar a sensibilidade à insulina e proteger as células do stress oxidativo — inclusive as do coração.

Contudo, se comer imediatamente após o treino, especialmente alimentos ricos em hidratos de carbono de rápida absorção, essa libertação de FGF21 é interrompida, e o corpo passa do modo de reparação para o modo de armazenamento.

Rojas esclarece que, no caso de atletas ou treinos muito intensos, comer antes pode ser necessário. Mas para a maioria das pessoas, cujo objetivo é melhorar a saúde metabólica e o equilíbrio hormonal, o mais benéfico é dar algum tempo ao corpo antes de repor energia.

“Esse intervalo de 45 a 60 minutos permite que o organismo continue a ativar as vias de reparação, a regular a insulina e a aumentar a eficiência energética das células”, explicou o cardiologista, sublinhando que “não é só o que comemos que importa, mas também quando o fazemos”.