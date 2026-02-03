Facebook Instagram

“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%

Estudo mostra como um breve exercício diário pode prolongar a vida
IOL
Há 49 min
Praticar exercícios regularmente
Praticar exercícios regularmente
Dedicar pelo menos 30 minutos diários a atividades físicas.
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"

Um estudo publicado na revista The Lancet revela que pequenas doses de exercício diário podem ter um impacto significativo na longevidade, especialmente para pessoas menos ativas. Segundo a investigação, adicionar apenas cinco minutos de atividade moderada a vigorosa, como uma caminhada rápida, pode reduzir o risco de morte em até 30% para os indivíduos mais sedentários.

Citado pelo site El País América, o estudo analisou dados de mais de 135.000 pessoas com uma idade média de 64 anos e concluiu que se toda a população adotasse este pequeno aumento de atividade, a mortalidade prematura poderia diminuir 10%. Para além disso, reduzir o tempo sentado em apenas 30 minutos por dia, com pequenas pausas para caminhar, pode prevenir entre 3% e 7% das mortes prematuras.

Um segundo estudo, publicado na revista eClinicalMedicine, reforça que pequenas mudanças combinadas em sono, exercício e alimentação podem ter um efeito ainda maior na saúde e na longevidade. Para ganhar um ano de vida saudável, bastam cinco minutos extra de sono, dois minutos de exercício e meia porção adicional de vegetais por dia. Para prolongar quatro anos de vida saudável sem doenças graves, seria necessário dormir cerca de 24 minutos a mais, fazer quatro minutos adicionais de exercício e adicionar vegetais, cereais integrais e peixe à dieta semanal.

O estudo conclui ainda que combinar exercício com sono adequado e uma dieta equilibrada reduz o esforço necessário para obter resultados significativos. Por exemplo, para ganhar oito anos de vida saudável, uma pessoa que apenas faz exercício necessitaria de 30 minutos diários, mas se combinar com sono extra e alimentação de qualidade, apenas 10 minutos de exercício intenso é suficiente.

Os investigadores destacam que cada movimento conta e que mesmo pequenas alterações no estilo de vida podem trazer benefícios significativos, especialmente para os mais sedentários.

RELACIONADOS
Especialista em saúde renal alerta para a 'moda' de beber esta quantidade de água: "Tem tanto de mito, como de mentira"
Nem caminhar nem correr: este é o exercício que faz mais efeito para perder peso em apenas semanas
Depois dos 55, estes 5 exercícios melhoram mais o tónus muscular do que levantar pesos
“Se os teus pais têm 50 ou 60 anos e não fazem exercício, não serão independentes aos 70”
Não tem tempo para treinar? Especialista recomenda este exercício
Mais Vistos
00:03:43
1ª Companhia
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
tvi
00:02:40
Dois às 10
Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: “Contra o André não terei nada”
tvi
00:03:50
Dois às 10
Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”
tvi
00:02:31
1ª Companhia
Instrutor Andrade lança comentário inusitado e deixa todos a rir
tvi
Destaques IOL
Receitas
Márcia Soares ensinou-nos a fazer um jantar rápido e económico. Esta é a receita
IKEA
Peça da IKEA de 11 euros acaba de vez com o pesadelo de cómodas e bancadas cheias de tralha
Cuidados
Usar sacos de água quente pode ser perigoso. Jovem partilha o que lhe aconteceu
Novidades
Atenção Conforama e IKEA: Aldi vai ter um sobrecolchão por menos de 25 euros
Mais Lidas
Tempestade leonardo
Vem aí vento e chuva forte outra vez: é por aqui que vai entrar a tempestade Leonardo
away
José Moutinho
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
Joao jesus
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Guerra
O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia
cnn
Famosos
João Patrício recebe triste notícia: "Deixou-nos hoje. Obrigado por tanto"
selfie
Rosa bela
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»