“Cinco minutos fazem a diferença”: estudo revela que este exercício pode aumentar a longevidade em 30%

Um estudo publicado na revista The Lancet revela que pequenas doses de exercício diário podem ter um impacto significativo na longevidade, especialmente para pessoas menos ativas. Segundo a investigação, adicionar apenas cinco minutos de atividade moderada a vigorosa, como uma caminhada rápida, pode reduzir o risco de morte em até 30% para os indivíduos mais sedentários.

Citado pelo site El País América, o estudo analisou dados de mais de 135.000 pessoas com uma idade média de 64 anos e concluiu que se toda a população adotasse este pequeno aumento de atividade, a mortalidade prematura poderia diminuir 10%. Para além disso, reduzir o tempo sentado em apenas 30 minutos por dia, com pequenas pausas para caminhar, pode prevenir entre 3% e 7% das mortes prematuras.

Um segundo estudo, publicado na revista eClinicalMedicine, reforça que pequenas mudanças combinadas em sono, exercício e alimentação podem ter um efeito ainda maior na saúde e na longevidade. Para ganhar um ano de vida saudável, bastam cinco minutos extra de sono, dois minutos de exercício e meia porção adicional de vegetais por dia. Para prolongar quatro anos de vida saudável sem doenças graves, seria necessário dormir cerca de 24 minutos a mais, fazer quatro minutos adicionais de exercício e adicionar vegetais, cereais integrais e peixe à dieta semanal.

O estudo conclui ainda que combinar exercício com sono adequado e uma dieta equilibrada reduz o esforço necessário para obter resultados significativos. Por exemplo, para ganhar oito anos de vida saudável, uma pessoa que apenas faz exercício necessitaria de 30 minutos diários, mas se combinar com sono extra e alimentação de qualidade, apenas 10 minutos de exercício intenso é suficiente.

Os investigadores destacam que cada movimento conta e que mesmo pequenas alterações no estilo de vida podem trazer benefícios significativos, especialmente para os mais sedentários.