Como conseguir ter a barriga tonificada até ao verão depois dos 40: exercícios simples na cadeira e em casa

Para quem procura tonificar a barriga sem sair de casa, uma solução prática e eficaz foi partilhada pelo personal trainer Tychique Ngalassa Fumunzanza no seu Instagram.
O profissional demonstrou exercícios para os abdominais apenas sentado numa cadeira, ideais para incorporar na rotina diária, sem necessidade de equipamentos sofisticados ou longas sessões de treino.
O treino consiste em cinco movimentos, realizados 4 séries de 30 segundos cada, com 15 segundos de recuperação entre eles:
- Elevação de joelhos – sentado na cadeira, levanta ambos os joelhos.
- Elevação alternada de joelhos – eleva um joelho de cada vez.
- Toque diagonal – eleva os joelhos e toca com o cotovelo no joelho oposto.
- Levantamento de perna – levanta uma perna de cada vez.
- Abre e fecha as pernas – eleva as pernas e abre e fecha lentamente.
Segundo o treinador, esta sequência atua diretamente nos músculos abdominais, fortalece o core e pode ser feita em qualquer lugar: em casa, no escritório ou mesmo durante pequenas pausas do dia. Um treino simples, de curta duração, mas que pode ajudar a conquistar uma barriga mais firme até ao verão, mesmo para quem já passou dos 40.