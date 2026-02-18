Como conseguir ter a barriga tonificada até ao verão depois dos 40: exercícios simples na cadeira e em casa

É uma boa escolha para quem quer definir e modelar a área da cintura. Importante: contraia os abdominais para subir o tronco e evita puxar com o pescoço, para prevenir dores ou lesões.

Este movimento continua a ser um dos mais populares porque é eficaz no reforço da zona frontal do abdómen, especialmente do músculo reto abdominal.

Para quem procura tonificar a barriga sem sair de casa, uma solução prática e eficaz foi partilhada pelo personal trainer Tychique Ngalassa Fumunzanza no seu Instagram.

O profissional demonstrou exercícios para os abdominais apenas sentado numa cadeira, ideais para incorporar na rotina diária, sem necessidade de equipamentos sofisticados ou longas sessões de treino.

O treino consiste em cinco movimentos, realizados 4 séries de 30 segundos cada, com 15 segundos de recuperação entre eles:

Elevação de joelhos – sentado na cadeira, levanta ambos os joelhos. Elevação alternada de joelhos – eleva um joelho de cada vez. Toque diagonal – eleva os joelhos e toca com o cotovelo no joelho oposto. Levantamento de perna – levanta uma perna de cada vez. Abre e fecha as pernas – eleva as pernas e abre e fecha lentamente.

Segundo o treinador, esta sequência atua diretamente nos músculos abdominais, fortalece o core e pode ser feita em qualquer lugar: em casa, no escritório ou mesmo durante pequenas pausas do dia. Um treino simples, de curta duração, mas que pode ajudar a conquistar uma barriga mais firme até ao verão, mesmo para quem já passou dos 40.