Facebook Instagram

Como conseguir ter a barriga tonificada até ao verão depois dos 40: exercícios simples na cadeira e em casa

São estes os exercícios que pode fazer em casa para ficar com a barriga lisinha até ao verão

IOL
Hoje às 11:04
Abdominais tradicionais
Abdominais tradicionais

Este movimento continua a ser um dos mais populares porque é eficaz no reforço da zona frontal do abdómen, especialmente do músculo reto abdominal.

É uma boa escolha para quem quer definir e modelar a área da cintura. Importante: contraia os abdominais para subir o tronco e evita puxar com o pescoço, para prevenir dores ou lesões.

Foto: depositphotos

É isto que acontece ao corpo quando come bananas em jejum, alertam especialistas

Para quem procura tonificar a barriga sem sair de casa, uma solução prática e eficaz foi partilhada pelo personal trainer Tychique Ngalassa Fumunzanza no seu Instagram.

O profissional demonstrou exercícios para os abdominais apenas sentado numa cadeira, ideais para incorporar na rotina diária, sem necessidade de equipamentos sofisticados ou longas sessões de treino.

O treino consiste em cinco movimentos, realizados 4 séries de 30 segundos cada, com 15 segundos de recuperação entre eles:

  1. Elevação de joelhos – sentado na cadeira, levanta ambos os joelhos.
  2. Elevação alternada de joelhos – eleva um joelho de cada vez.
  3. Toque diagonal – eleva os joelhos e toca com o cotovelo no joelho oposto.
  4. Levantamento de perna – levanta uma perna de cada vez.
  5. Abre e fecha as pernas – eleva as pernas e abre e fecha lentamente.

Segundo o treinador, esta sequência atua diretamente nos músculos abdominais, fortalece o core e pode ser feita em qualquer lugar: em casa, no escritório ou mesmo durante pequenas pausas do dia. Um treino simples, de curta duração, mas que pode ajudar a conquistar uma barriga mais firme até ao verão, mesmo para quem já passou dos 40.

RELACIONADOS
É isto que acontece ao corpo quando come bananas em jejum, alertam especialistas
Estes são os 5 sinais para saber se está em forma a partir dos 50 anos, explica treinadora
"Vai desenhar o seu abdómen": o treino em casa sem aparelhos para quando não pode ir ao ginásio
Sente a mente mais clara e mais concentração depois de fazer exercício? Ciência explica agora porque isso acontece
Planos alimentares, treinos intensivos e promessas de emagrecimento rápido: o alerta sobre redes sociais
Mais Vistos
00:01:05
1ª Companhia
Rui Freitas arrasta a asa à enfermeira Catarina e leva um redondo «Não!»
tvi
00:03:54
1ª Companhia
Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado
tvi
00:01:57
1ª Companhia
O início de uma amizade? Instrutor Marques pede a Filipe que lhe corte o cabelo
tvi
00:00:31
1ª Companhia
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
tvi
Destaques IOL
Viagens
As ilhas onde está sempre bom tempo ficam a apenas duas horas de Portugal
Férias 2026
É mais barato do que o Algarve e está sempre calor: vale a pena ir a este destino de sonho nas férias
Férias 2026
Sem sair da Europa, descobrimos uma praia com águas cristalinas e temperatura até 28 graus
Novidades
Capas de edredão bonitas e baratas? Há uma nova oportunidade a não perder no Continente
Mais Lidas
Vacinação
DGS e Infarmed vão ter de explicar reações adversas às vacinas
Famosos
Revelados detalhes acerca da separação de Marco Costa e Carolina Pinto: "Em outubro..."
selfie
Dois às 10
Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»
tvi
Alemanha
"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia
cnn
Guerra
Jovem roubou computador e iPad da NATO de hotel em Portugal para os tentar vender na embaixada da Rússia em Lisboa
cnn
PSG
Luis Enrique: «Nunca vi nada assim, nem como jogador, nem como treinador»
maisfutebol