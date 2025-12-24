Facebook Instagram

Dar um passeio não chega: cardiologista revela o segredo para aumentar a longevidade

É isto que deve fazer para aumentar a longevidade
IOL
Há 1h e 4min
Caminhar Foto Emma Simpson, Unsplash
Não tem tempo para treinar? Especialista recomenda este exercício

Dar um passeio pode parecer suficiente para manter-se ativo, mas, segundo o cardiologista Aurelio Rojas, é preciso caminhar a um ritmo rápido para que o coração acelere e o corpo fique ligeiramente sem fôlego. 

Citado pela revista Men's Health, o especialista explica que o principal objetivo do exercício cardiovascular é melhorar o consumo de oxigénio, um parâmetro diretamente ligado à longevidade. Quanto melhor o consumo de oxigénio, maior será a qualidade de vida e a expectativa de vida.

Mas caminhar rápido sozinho não é suficiente para maximizar os benefícios. Rojas sublinha a importância de combinar o exercício cardiovascular com treino de força: “O músculo é o principal órgão metabólico do corpo. À medida que envelhecemos, perdemos massa muscular, e o corpo começa a consumir o próprio músculo. O treino de força ajuda a manter o sistema muscular saudável e potencia os benefícios do exercício cardiovascular.”

O cardiologista alerta que apenas 1.000 passos por dia já reduzem em 10% o risco de eventos cardiovasculares, mas os efeitos acumulam-se com o treino de força. “Estudos mostram que quem faz treino de força duas a três vezes por semana reduz a mortalidade cardiovascular entre 30% e 40%. Nenhuma medicação consegue isso, e ainda há inúmeros benefícios para a saúde física e mental”, conclui o especialista.

