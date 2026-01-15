Facebook Instagram
Dicas

Depois dos 55, estes 5 exercícios melhoram mais o tónus muscular do que levantar pesos

Depois dos 55, pequenos exercícios diários podem tonificar os músculos mais rápido do que levantar pesos
IOL
Hoje às 12:47
exercício
exercício
Manter os músculos tonificados após os 55 anos não depende apenas de levantar pesos. Especialistas alertam que, com a idade, a qualidade do movimento se torna ainda mais importante do que a força bruta. Exercícios diários, de baixa a média intensidade, podem ser mais eficazes para restaurar firmeza, postura e coordenação, superando muitas vezes os benefícios da musculação tradicional.

Citado pelo site Eat This, de acordo com os profissionais, a prática consistente destes cinco exercícios ajuda a manter os músculos ativos ao longo do dia, aumentando o fluxo sanguíneo, reforçando o core e melhorando a sinalização neuromuscular.

1. Sentar e levantar devagar (Slow Sit-to-Stand)
Este movimento fortalece especialmente as pernas e as ancas, onde residem os maiores grupos musculares do corpo. Ao levantar-se lentamente de uma cadeira, sem usar o impulso, os músculos das coxas, glúteos e abdómen permanecem em tensão durante mais tempo, promovendo firmeza e resistência. Para além disso, ajuda a melhorar a postura e o equilíbrio, essenciais para prevenir quedas e manter a tonicidade geral.

2. Pressão em pé com pausa (Standing Push-and-Hold Press)
Para braços e ombros tonificados, levantar pesos ligeiros ou usar bandas elásticas enquanto se mantém a posição final alguns segundos é mais eficaz do que levantar cargas pesadas rapidamente. Esta pausa mantém os músculos ativos e desenvolve firmeza nos braços, peito e ombros, ao mesmo tempo que fortalece o core e melhora a postura.

3. Pulsos de flexão de anca (Hip Hinge Pulse)
Este exercício trabalha a cadeia posterior, incluindo glúteos e isquiotibiais, de forma contínua. Pequenos movimentos de impulso controlado mantêm os músculos sob tensão sem sobrecarregar a coluna, fortalecendo a estabilidade da anca e melhorando a marcha, a postura e a eficiência nos movimentos do dia a dia.

4. Remada em pé com pausa (Standing Row With Pause)
A remada com pausa foca nos músculos das costas e nos estabilizadores dos ombros, essenciais para uma postura ereta e um tronco firme. Manter a contração máxima durante alguns segundos aumenta a densidade muscular e combate a flacidez nos braços e costas, além de prevenir o encurvamento que pode aparecer com a idade.

5. Sustentação de peso em pé (Loaded Carry Hold)
Segurar pesos ao lado do corpo ou ao nível do peito enquanto se mantém ereto ativa simultaneamente braços, ombros, core e ancas. Esta posição estática recria a tensão muscular que raramente se obtém com exercícios isolados em máquinas. Praticado diariamente, melhora a firmeza dos músculos, a estabilidade do tronco e a força de preensão, ajudando o corpo a manter-se tonificado ao longo do dia.

Estes exercícios simples, realizados com controlo e consistência, permitem restaurar o tónus muscular, reforçar articulações e melhorar a postura, oferecendo resultados visíveis mais rapidamente do que o levantamento de pesos pesado, especialmente depois dos 55 anos.

