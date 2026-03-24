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Este é o exercício que deve fazer a partir dos 40 anos para não perder massa muscular, alertam especialistas

Este é o segredo para manter músculos e energia depois dos 40 anos, segundo especialistas
IOL
Há 3h e 1min
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A partir dos 40 anos, o corpo começa a mudar e exige uma abordagem diferente ao treino. O metabolismo torna-se mais eficiente, mas a massa muscular diminui naturalmente e a recuperação deixa de ser automática.

Citado pelo site Semana, dois treinadores alertam que, nesta fase, treinar com inteligência é mais importante do que treinar intensamente: é necessário focar em movimentos que protejam as articulações, melhorem a postura e mantenham a mobilidade.

Os especialistas explicam que os exercícios que funcionavam “porque sim” aos 25 já não produzem os mesmos resultados: “A partir dos 40, o corpo pede mais estratégia e menos ego.” Para os treinadores, o agachamento é o exercício mais completo, pois ativa glúteos, pernas, abdómen e costas, melhora a sensibilidade à insulina, fortalece ossos e articulações e reproduz movimentos do dia a dia, como sentar-se ou levantar-se, sendo essencial para manter a autonomia.

O músculo passa a ser um verdadeiro investimento: a perda natural de massa muscular acelera nesta idade e só pode ser controlada combinando treino de força com ingestão adequada de proteína. Para além disso, hábitos como dormir bem e manter consistência nos treinos são fundamentais. Movimentos básicos, agachamentos, peso morto ou fundos, realizados com técnica e regularidade podem aumentar a força, acelerar o metabolismo e reduzir a gordura abdominal.

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Treinar depois dos 40 deixa de ser apenas uma questão de estética. É uma forma de investir na saúde, garantir energia, mobilidade e independência, e construir um corpo que acompanhe, em vez de limitar, o dia a dia.

 

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