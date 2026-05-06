Esta é a razão pela qual os Pilates estão a substituir os treinos intensos nos ginásios

A partir dos 50 anos deve fazer 10 minutos destes exercícios, alertam especialistas

O mundo do fitness está a mudar e, cada vez mais, os treinos de alta intensidade estão a dar lugar a práticas mais controladas e sustentáveis. Entre elas, o Pilates destaca-se como uma das modalidades que mais tem ganho adeptos, tanto em iniciantes como em atletas experientes.

Citado pelo site Money Control, especialistas explicam que esta mudança de tendência reflete uma nova abordagem ao exercício físico, mais focada na consistência e na saúde a longo prazo do que no esforço extremo e na exaustão imediata.

O Pilates, um treino de baixo impacto, tem vindo a conquistar espaço por ser mais suave para as articulações, ao mesmo tempo que trabalha força, postura, flexibilidade e equilíbrio. Ao contrário dos treinos de alta intensidade, que privilegiam a velocidade e a queima calórica rápida, o Pilates aposta em movimentos lentos, controlados e precisos, com grande foco na ativação do core.

Segundo especialistas da área do desporto, esta modalidade é adequada para diferentes perfis, desde quem está a começar a treinar até pessoas em recuperação física ou atletas que procuram melhorar o desempenho sem sobrecarregar o corpo.

A mudança de mentalidade no setor também é evidente. Em vez de procurar treinos exaustivos como prova de esforço, cresce a procura por rotinas que possam ser mantidas ao longo do tempo, sem causar desgaste excessivo, lesões ou fadiga.

Outro fator que contribui para esta tendência é a preocupação crescente com o excesso de treino. Problemas como burnout físico, dores musculares e lesões têm levado muitas pessoas a repensar as suas rotinas e a optar por alternativas mais equilibradas.

Para além dos benefícios físicos, o Pilates é também associado a melhorias na saúde mental. A combinação de respiração controlada com movimentos conscientes ajuda a reduzir o stress, melhorar o foco e promover uma sensação de bem-estar geral.

Entre os principais benefícios apontados estão a melhoria da postura, o reforço da força muscular profunda, o aumento da mobilidade e até contributos positivos para a saúde cardiovascular e controlo de peso.