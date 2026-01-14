Facebook Instagram
Ginásio ou caminhada? Especialista revela o que tem mais resultados

Começar a fazer exercício físico é um dos objetivos para muitos ainda este ano. Mas a dúvida persiste: será mais eficaz ir ao ginásio ou optar por atividades mais simples, como a caminhada?
Hoje às 12:10
Praticar exercícios regularmente
Ir ao ginásio é um dos objetivos mais repetidos para 2026, mas nem todos se sentem motivados a frequentar estes espaços. Para muitos, sair a caminhar tornou-se uma alternativa prática e eficaz, capaz de trazer múltiplos benefícios para a saúde.

Citado pelo site El Economista, a nutricionista e treinadora Blanca Pombal, explica que caminhar fortalece o coração e os pulmões, ajuda a controlar o peso queimando gordura, melhora a circulação, ossos e músculos, e reduz o risco de doenças crónicas. Para além disso, contribui para libertar o stress, melhorar o sono e o humor, prevenir a diabetes e aumentar os níveis de vitamina D.

No entanto, a especialista alerta que nem toda a caminhada produz os mesmos resultados. Para ser verdadeiramente eficaz, deve ter pelo menos 30 minutos seguidos, sem pausas, e a um ritmo constante de cerca de 5 km/h.

Outro ponto a favor da caminhada é que se trata de uma atividade física moderada, acessível à maioria das pessoas e que não requer equipamento especial, podendo ser praticada tanto por jovens como por idosos. Para quem procura resultados reais e quer incorporar o exercício à rotina diária, a caminhada pode ser uma opção tão eficiente quanto ir ao ginásio, desde que realizada corretamente.

 

