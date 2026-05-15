Este é o exercício para ficar com a barriga lisa até ao verão, segundo especialistas

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Com a chegada dos dias quentes e a contagem decrescente para o verão, muitas pessoas começam a procurar os melhores exercícios para tonificar o corpo e ficar com uma barriga mais definida. Entre treinos intensos, caminhadas ao ar livre e mudanças na alimentação, há um exercício simples que continua a destacar-se pela eficácia: a prancha abdominal.

De acordo com o site Diario Uno, especialistas alertam que o segredo não está em aguentar vários minutos em posição de prancha, mas sim na execução correta do exercício. Mais importante do que “bater recordes” é garantir que o corpo se mantém alinhado e que os músculos certos estão realmente a ser ativados.

A prancha é um exercício que exige que o corpo permaneça imóvel enquanto os músculos trabalham continuamente. Ao manter a posição, são ativados o abdómen profundo e superficial, a zona lombar, os glúteos e os ombros, tornando este exercício uma verdadeira ferramenta de fortalecimento global.

Segundo especialistas em treino funcional, a duração ideal da prancha depende do nível físico de cada pessoa. Para iniciantes, o recomendado é manter a posição entre 15 e 30 segundos, focando-se sobretudo na técnica e na estabilidade corporal. Já quem tem um nível intermédio pode prolongar o exercício entre 30 e 45 segundos.

Os mais avançados costumam encontrar o ponto ideal entre os 45 e os 60 segundos. A partir daí, o desafio deve passar mais pela intensidade e pelas variantes do exercício do que pelo aumento do tempo. Entre as opções mais utilizadas estão a prancha frontal com movimento lateral dos pés, a prancha lateral com movimento de braço e até a prancha invertida.

Os especialistas reforçam ainda que existem erros comuns que podem comprometer os benefícios do exercício e até provocar dores ou lesões. Deixar a lombar “afundar”, elevar demasiado a anca, prender a respiração ou tensionar excessivamente o pescoço são algumas das falhas mais frequentes.

No fundo, uma prancha eficaz não é necessariamente a mais longa, mas sim aquela que consegue manter uma postura correta do início ao fim. Afinal, quando a técnica se perde, o exercício deixa de fortalecer e passa apenas a sobrecarregar o corpo.