Nem andar de bicicleta nem caminhar: este é o melhor exercício para reduzir o colesterol

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Com a chegada do verão, muitos portugueses procuram retomar a atividade física com o objetivo de melhorar a forma física e a saúde geral. Entre as opções mais populares continuam a estar a caminhada e o ciclismo, por serem acessíveis e fáceis de integrar na rotina diária. No entanto, a natação destaca-se por reunir benefícios superiores ao nível cardiovascular e muscular.

Considerada um exercício aeróbico completo, a natação trabalha simultaneamente vários grupos musculares, como braços, pernas e costas, ao mesmo tempo que promove o fortalecimento do sistema cardiovascular. A prática regular ajuda ainda a melhorar a circulação sanguínea, aumentar a capacidade pulmonar e contribuir para a redução da tensão arterial e dos níveis de colesterol.

Citado pelo site Las Provincias, de acordo com investigações citadas, quem pratica natação pode ter um risco significativamente menor de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais, comparativamente com pessoas sedentárias. O facto de o corpo se movimentar na água reduz também o impacto nas articulações, tornando esta atividade particularmente indicada para pessoas com dores articulares, mobilidade reduzida ou excesso de peso.

Para além dos benefícios físicos, a natação tem igualmente efeitos positivos na saúde mental. A prática ajuda a reduzir o stress e a melhorar o estado de espírito, através da libertação de endorfinas, associadas à sensação de bem-estar.

Assim, mais do que uma alternativa às caminhadas ou ao ciclismo, a natação afirma-se como uma das atividades mais completas para quem procura melhorar a saúde de forma global.