Nem caminhar nem correr: especialista revela o exercício ideal para perder peso

Este exercício que muitos fazem a partir dos 50 anos não é suficiente, explica especialista

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Caminhar continua a trazer benefícios para a saúde, mas pode não ser suficiente para quem quer emagrecer. Segundo o site Clarín, o professor catedrático de Exercício Físico da Universidade de Alicante, José Antonio Pérez, explica que “Caminhar 10 mil passos por dia ou andar 30 minutos já não chega. Se o objetivo é perder peso, devemos fazer exercícios de força”, afirma o especialista.

Entre as atividades que recomenda está uma bastante simples: subir e descer escadas. Segundo explica, este exercício trabalha a resistência cardiovascular e ativa de forma mais intensa os músculos das pernas, glúteos e zona abdominal do que uma caminhada em terreno plano.

Para aumentar a intensidade, o professor aconselha, sempre que possível e em segurança, subir dois degraus de cada vez e variar o ritmo.

José Antonio Pérez destaca ainda que os exercícios de força são especialmente importantes com o avançar da idade, uma vez que ajudam a combater a perda natural de massa muscular.

Ainda assim, deixa um alerta: ao descer as escadas, o impacto sobre as articulações, sobretudo os joelhos, é maior. Por isso, recomenda utilizar calçado com boa absorção de impacto e sola antiderrapante, além de redobrar os cuidados para evitar quedas.

Segundo o especialista, combinar exercícios de força com atividade cardiovascular é uma estratégia mais eficaz para perder peso e melhorar a saúde do que apostar apenas nas caminhadas.