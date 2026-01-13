Facebook Instagram

Aos 62 anos, esta mulher corre mais de 70 km por semana. Esta é a sua rotina desde os 50

Esta mulher é uma inspiração para muitos. Corre em média 72 km por semana
IOL
Há 3h e 34min
Mulher a correr
Mulher a correr
Foto: freepik
Aos 62 anos, a atleta e influenciadora de fitness americana, Beth Bacon, mostra que nunca é tarde para se manter em forma e desafiar limites. Com uma rotina que combina corrida, ginástica para adultos, aeróbica e treino de força, consegue manter-se ativa e saudável, correndo em média 72 km por semana.

Em declarações à revista Women's Helth, a atleta garantiu: “Adoro perseguir um objetivo, mas sou sempre realista”, afirma, explicando que o segredo está na diversidade de atividades e na consistência. Desde cedo, mostrou uma paixão pelo movimento: uma infância ativa e os jogos com os irmãos em todo o mundo, devido ao trabalho do pai no exército, ajudaram-na a criar uma relação duradoura com o desporto.

As corridas matinais, que realiza às 4h30, são para si mais do que treino físico, são também um momento de meditação e reflexão. “Corro pelo menos uma hora, às vezes sozinha e outras vezes com companhia, e uso este tempo como uma forma de meditação”, conta. Após cada corrida, dedica-se ao treino de força, combinando exercícios calisténicos como pull-ups, paradas de mãos e muscle-ups, assim como exercícios para as pernas, que ajudam a prevenir lesões e a melhorar o desempenho na corrida.

Além da corrida, a ginástica para adultos tornou-se um dos seus grandes desafios e fontes de diversão. Aos 50 anos, decidiu experimentar aulas de ginástica, fortalecendo a parte superior do corpo, melhorando o equilíbrio e treinando coordenação, mobilidade e agilidade. “Não sou a ginasta mais talentosa, mas imagino-me como uma atleta olímpica e dou sempre o máximo. É incrivelmente divertido e libertador”, afirma.

A disciplina, a variedade e a definição de metas realistas têm sido fundamentais ao longo da vida. Aos 62 anos, completou já 17 maratonas, provando que é possível manter corpo e mente em forma com paixão, motivação e treino consistente. Para Beth Bacon, o fitness não tem idade: “Nunca se deve parar de explorar o que somos capazes. O importante é encontrar atividades que se adoram e manter o corpo e a mente ativos.”

