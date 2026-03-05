Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Se consegue manter a prancha durante este tempo após os 60, a sua força pode estar acima da maioria

O tempo que aguenta nesta posição pode revelar se a sua força está acima, ou abaixo, da média para a sua idade
IOL
Hoje às 10:12
prancha
prancha
foto: freepik
"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde

A prancha é um dos exercícios mais simples, e ao mesmo tempo mais exigentes, para testar a força do core. E depois dos 60 anos, o tempo que consegue manter esta posição pode dizer muito sobre a sua condição física.

Citado pelo site Eat This, segundo especialistas em treino funcional, sustentar uma prancha com boa técnica não mede apenas resistência abdominal. Reflete também estabilidade, controlo muscular e força do tronco, fatores essenciais para tarefas do dia a dia, como caminhar, subir escadas ou levantar pesos.

Mas afinal, quanto tempo é considerado bom?

Para adultos com 60 anos ou mais, manter a prancha durante dois minutos ou mais é considerado nível “elite”. Entre 90 e 119 segundos está acima da média. Já tempos entre 60 e 89 segundos situam-se na média, enquanto menos de 30 segundos indica necessidade de melhoria.

Ainda assim, os especialistas alertam: mais importante do que o tempo é a técnica. O corpo deve formar uma linha reta da cabeça aos calcanhares, com os antebraços alinhados por baixo dos ombros, ancas estáveis e o core contraído. Uma prancha mais curta e bem executada é mais eficaz do que uma mais longa com postura incorreta.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

A boa notícia é que a resistência pode melhorar rapidamente com prática regular. Treinar a prancha três a quatro vezes por semana, começar com séries curtas e aumentar gradualmente o tempo são estratégias eficazes para fortalecer o core e melhorar a estabilidade.

Depois dos 60, manter um core forte é mais do que uma questão estética, é uma base essencial para mobilidade, equilíbrio e qualidade de vida.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
"Não é uma loucura": nutricionista explica por que fazer mais de 24 horas de jejum traz benefícios para a saúde
Melhora a saúde intestinal, beneficia o cérebro e protege o coração: esta super fruta ganhou destaque nas mesas portuguesas
Ninguém diz que este homem tem 82 anos. E assim se explica como consegue ter uma saúde de 30
Se tem mais de 50 anos, conseguir estar nesta posição durante alguns segundos diz muito sobre a sua saúde
“Elevam o risco de alguns tipos de cancro”: nutricionista alerta para hábitos que muitos ignoram e que são um risco para a saúde
Mais Vistos
00:07:59
Dois às 10
"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying
tvi
00:03:18
Dois às 10
“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita
tvi
00:04:01
Dois às 10
Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais
tvi
00:01:36
Secret Story
Catarina e Norberto arrasam na festa com dança sensual e flirt sem fim
tvi
Destaques IOL
Tragédia
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show
Justiça
Avó deserdou neta e alegou ausência de visitas. Mas o tribunal reverteu ao analisar mensagens de WhatsApp
Saude
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol
Dicas
Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças
Mais Lidas
Defesa
Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16
cnn
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Barbara elias
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
Guerra
Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos
cnn
Bombardeiros
Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos
cnn
Rúben Nave
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher