Se consegue manter a prancha durante este tempo após os 60, a sua força pode estar acima da maioria

A prancha é um dos exercícios mais simples, e ao mesmo tempo mais exigentes, para testar a força do core. E depois dos 60 anos, o tempo que consegue manter esta posição pode dizer muito sobre a sua condição física.
Citado pelo site Eat This, segundo especialistas em treino funcional, sustentar uma prancha com boa técnica não mede apenas resistência abdominal. Reflete também estabilidade, controlo muscular e força do tronco, fatores essenciais para tarefas do dia a dia, como caminhar, subir escadas ou levantar pesos.
Mas afinal, quanto tempo é considerado bom?
Para adultos com 60 anos ou mais, manter a prancha durante dois minutos ou mais é considerado nível “elite”. Entre 90 e 119 segundos está acima da média. Já tempos entre 60 e 89 segundos situam-se na média, enquanto menos de 30 segundos indica necessidade de melhoria.
Ainda assim, os especialistas alertam: mais importante do que o tempo é a técnica. O corpo deve formar uma linha reta da cabeça aos calcanhares, com os antebraços alinhados por baixo dos ombros, ancas estáveis e o core contraído. Uma prancha mais curta e bem executada é mais eficaz do que uma mais longa com postura incorreta.
A boa notícia é que a resistência pode melhorar rapidamente com prática regular. Treinar a prancha três a quatro vezes por semana, começar com séries curtas e aumentar gradualmente o tempo são estratégias eficazes para fortalecer o core e melhorar a estabilidade.
Depois dos 60, manter um core forte é mais do que uma questão estética, é uma base essencial para mobilidade, equilíbrio e qualidade de vida.