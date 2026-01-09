Facebook Instagram
“Se os teus pais têm 50 ou 60 anos e não fazem exercício, não serão independentes aos 70”

Especialista em longevidade deixa um aviso aos pais que têm entre os 50 e os 60 anos
IOL
Hoje às 13:15
Foto: freepik
À medida que envelhecemos, pequenas escolhas do dia a dia têm um impacto direto na nossa qualidade de vida e longevidade. E a saúde é, sem dúvida, uma das mais decisivas.

O especialista em longevidade, David Céspedes, partilhou recentemente um vídeo no TikTok onde partilha dicas essenciais para pessoas entre os 50 e os 60 anos que querem manter a independência na terceira idade.

“Se os teus pais têm entre 50 e 60 anos e não praticam exercício, não serão independentes quando tiverem 70”, alerta o especialista. Para inverter este cenário, o profissional recomenda uma rotina simples que pode ser feita em casa, usando apenas halteres ou garrafas.

A rotina inclui agachamentos, podendo começar sentado no sofá para iniciantes, levantamento terra e flexões adaptadas (de joelhos, numa mesa ou contra a parede). Segue-se um exercício de braços com pesos, mantendo os cotovelos próximos do corpo, e, por fim, trabalho abdominal com pranchas no chão.

O especialista reforça que realizar estes exercícios duas a três vezes por semana pode transformar significativamente a vida de quem está a envelhecer, mantendo força, mobilidade e independência por muito mais tempo.

