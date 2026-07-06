Tabata: o treino de 8 minutos e super intenso que podemos fazer em casa quando não há tempo para ginásio

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Nem sempre é fácil encontrar tempo para ir ao ginásio, mas isso não significa que tenha de abdicar do exercício físico. O método Tabata continua a ganhar popularidade por permitir realizar um treino intenso em poucos minutos, recorrendo apenas ao peso do próprio corpo.

Num vídeo partilhado no YouTube, é apresentada uma rotina de oito minutos que trabalha vários grupos musculares através de exercícios simples, mas exigentes. Entre eles estão os jumping jacks (saltos em estrela), agachamentos, burpees, pranchas e abdominais em pé com rotação.

O treino segue o formato clássico do método Tabata: 20 segundos de exercício intenso, seguidos de 10 segundos de descanso, repetindo a sequência ao longo de toda a sessão. Este sistema integra o chamado HIIT (treino intervalado de alta intensidade), conhecido por aumentar o ritmo cardíaco e potenciar a queima de calorias num curto espaço de tempo.

Para além de ajudar a melhorar a condição física, este tipo de treino contribui para o fortalecimento muscular e para o aumento da resistência, sendo uma opção prática para quem tem uma rotina preenchida ou prefere treinar em casa.

Apesar da curta duração, a intensidade dos exercícios faz com que o Tabata seja bastante exigente. Por isso, quem está a iniciar a prática de atividade física deve adaptar os movimentos ao seu nível de condição física e fazer pausas adicionais sempre que necessário.