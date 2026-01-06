Cansaço constante? Especialista revela o que pode estar a fazer de errado no seu dia a dia

Ainda se sente inchado do Natal e Ano Novo? Cardiologista recomenda fazer 'caminha japonesa'

A fadiga persistente tornou-se um sintoma cada vez mais comum na sociedade atual, mesmo entre pessoas saudáveis. O cansaço constante, a falta de energia e a dificuldade de concentração afetam muitos adultos, e a ciência começa a explicar as suas causas.

Citado pelo site El Cronista, o epidemiologista Tim Spector, professor de Epidemiologia Genética no King’s College de Londres, alerta que a fadiga não é apenas consequência de pouco descanso ou sono. “Agora sabemos que a fadiga está relacionada com algo que acontece no nosso sistema imunitário e com os níveis de inflamação”, afirma no podcast ZOE Science & Nutrition.

Segundo o especialista, grande parte desta inflamação está relacionada com a alimentação. Dietas baseadas em produtos ultraprocessados geram um stress contínuo no organismo, que precisa de lidar com aditivos e substâncias pouco habituais. “Provoca stress no organismo, por ter de lidar com alimentos processados de alto risco”, explica.

Os primeiros sinais de melhoria surgem ao controlar os picos de açúcar e gordura no sangue e reduzir aditivos alimentares. “O que notamos primeiro é a melhoria do estado de espírito e dos níveis de energia”, acrescenta o especialista, referindo-se aos estudos do projeto científico ZOE.

Para combater a fadiga e reduzir a inflamação, o especialista recomenda aumentar a diversidade vegetal na alimentação, incluindo até 30 tipos diferentes de plantas por semana, frutas, legumes, leguminosas, frutos secos, sementes e especiarias. Dar prioridade a alimentos ricos em polifenóis e substituir parte da proteína animal por fontes vegetais também contribui para um intestino mais saudável.

O especialista sugere ainda o consumo regular de alimentos fermentados, que ajudam a melhorar a diversidade bacteriana intestinal e reduzir a inflamação. Segundo o epidemiologista, pequenas alterações na dieta podem ter efeitos rápidos, aumentando a energia e diminuindo o cansaço do dia a dia.