Facebook Instagram

A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental

A forma e a velocidade com que falamos, especialmente a dificuldade em “ter a palavra na ponta da língua”, podem revelar sinais sobre a nossa condição mental
IOL
Hoje às 11:32
Falar
Falar
Foto: freepik
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"

A forma como falamos pode revelar muito sobre o cérebro. A conhecida sensação de “ter a palavra na ponta da língua” e a velocidade com que se consegue dizê-la podem indicar a saúde cognitiva e até sinais precoces de doenças como o Alzheimer.

Citado pelo site Clarín, um estudo da Universidade de Toronto analisou 125 adultos, entre os 18 e os 90 anos, enquanto descreviam cenas detalhadas. Um software de inteligência artificial avaliou características como velocidade da fala, pausas entre palavras e variedade de vocabulário. Os resultados mostraram que os participantes que falavam mais devagar tinham também um desempenho mais lento em tarefas cognitivas, evidenciando um declínio geral do processamento mental.

O estudo destaca ainda que tarefas de fluência verbal, como listar palavras de uma categoria ou iniciar palavras com uma letra específica, podem ajudar os médicos a identificar sinais precoces de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Isto porque não é apenas o que dizemos, mas também a rapidez com que o fazemos, que pode revelar alterações cognitivas.

Com os avanços na inteligência artificial e no processamento de linguagem natural, será cada vez mais possível monitorizar mudanças na fala e detectar precocemente pessoas em risco, antes do aparecimento de sintomas graves.

RELACIONADOS
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
"Três semanas antes do casamento o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga"
Tudo a partir de 2 euros: a nova coleção do Continente está a deixar toda a gente louca
Legumes congelados são menos saudáveis? É isto que a ciência diz
Melhora a saúde intestinal, beneficia o cérebro e protege o coração: esta super fruta ganhou destaque nas mesas portuguesas
Ninguém diz que este homem tem 82 anos. E assim se explica como consegue ter uma saúde de 30
Mais Vistos
00:03:31
TVI Jornal
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
tvi
00:02:53
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
tvi
00:04:17
Secret Story
Em conversa com a namorada, Diogo mostra-se com ciúmes de Hugo: «Deu-me vontade de lhe dar um...»
tvi
00:01:50
Dois às 10
Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável
Saude
A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental
História
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Humidade
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Mais Lidas
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Atualidade
Aproxima-se a 'tempestade do século' para esta quarta-feira, escreve a imprensa espanhola
away
Dois às 10
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
tvi
Dois às 10
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
tvi
Famosos
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!
selfie
Benfica
VÍDEO: Benfica já está em Madrid e Prestianni foi recebido assim
maisfutebol