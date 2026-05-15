Médicos preocupados com consumo de álcool pelos jovens: esta doença pode disparar nos próximos anos

Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool

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O consumo excessivo de álcool entre os mais jovens está a deixar especialistas em alerta. A preocupação cresce à medida que aumentam os casos de problemas no fígado associados não só às bebidas alcoólicas, mas também à má alimentação e ao excesso de gorduras saturadas. Os médicos avisam que esta combinação pode estar a abrir caminho para uma “epidemia silenciosa” de doenças hepáticas nas próximas décadas.

De acordo com o site Men's Health, o especialistas da área da hepatologia explicam que muitas destas doenças desenvolvem-se lentamente e quase sem sintomas, o que faz com que milhares de pessoas possam já ter o fígado comprometido sem o saberem. Entre as patologias mais frequentes estão o fígado gordo, a hepatite, a cirrose e, nos casos mais graves, o cancro do fígado.

Rafael Bañares, professor catedrático de Medicina e presidente da Associação Espanhola para o Estudo do Fígado, alerta que o aumento do consumo de álcool entre os jovens é um dos principais motivos de preocupação da comunidade médica.

“O álcool e a gordura fazem antecipar um aumento significativo dos casos de doença hepática avançada nos próximos anos”, afirma o especialista. O médico destaca ainda que a doença hepática associada à gordura metabólica está a crescer rapidamente, impulsionada por hábitos alimentares desequilibrados e estilos de vida sedentários.

De acordo com estimativas citadas pelo especialista, cerca de 30% da população poderá desenvolver algum tipo de fígado gordo no futuro. O mais preocupante é que esta condição pode evoluir durante anos sem apresentar sinais evidentes.

Os sintomas costumam surgir apenas em fases mais avançadas da doença e incluem pele amarelada, dores abdominais, fadiga persistente, inchaço e alterações na cor da urina. No entanto, muitos dos exames de rotina nem sempre conseguem detetar os primeiros danos hepáticos.

Recentemente, um grande estudo internacional voltou a chamar a atenção para os efeitos silenciosos de uma alimentação desequilibrada e do abuso de álcool no fígado. A investigação concluiu que muitas pessoas já apresentam alterações na estrutura hepática sem terem qualquer diagnóstico.

Perante este cenário, os especialistas defendem a importância da prevenção e da deteção precoce nos cuidados de saúde primários. Reduzir o consumo de álcool, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico continuam a ser algumas das principais recomendações para proteger o fígado e evitar complicações futuras.