SNS faz parceria com a Sword Health e vai oferecer fisioterapia online aos utentes

Este é o desporto mais completo que trabalha o corpo todo e ajuda a manter o peso, garante fisioterapeuta

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A Sword Health, empresa portuguesa com o estatuto de unicórnio, anunciou a parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) para disponibilizar fisioterapia remota com inteligência artificial (IA) em todos os hospitais e centros de saúde do setor público, sem quaisquer custos para os utentes.

A medida pretende ajudar a reduzir as listas de espera para fisioterapia — “que em muitas patologias ultrapassam atualmente os dois meses”, segundo a Sword –, ao mesmo tempo que diminui a necessidade de deslocações dos utentes. Os tratamentos podem ser realizados à distância, incluindo a partir de casa, em horários mais flexíveis.

A parceria resulta de uma convenção de prestação de serviços aprovada pelo Gabinete do Secretário de Estado da Gestão da Saúde e publicada em Diário da República em fevereiro, permitindo ao SNS recorrer a soluções de fisioterapia remota com dispositivos médicos certificados. Na prática, médicos de família e outros profissionais do SNS passam a poder prescrever a solução da Sword Health a doentes com patologias musculoesqueléticas frequentes, como dores lombares, dores no ombro e no joelho, bem como entorses e distensões musculares.

“O futuro do SNS depende diretamente da nossa capacidade inovadora para colocar a tecnologia ao serviço dos utentes, reduzindo distâncias e aumentando o acesso aos cuidados de saúde. Ao ultrapassarmos esta barreira histórica e integrarmos a Sword, uma empresa portuguesa de sucesso global, como aliada do SNS, estamos a dar um passo decisivo no combate às desigualdades de acesso. É um sinal de motivação para este Governo construir o futuro da saúde com o que de melhor se faz no mundo”, referiu a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no evento de oficialização do acordo realizado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo a Sword Health, a integração desta tecnologia no SNS poderá reduzir em 97% o tempo de espera para o início dos tratamentos de fisioterapia e gerar uma poupança de cerca de 45% para o Estado face ao modelo convencional.

“Há mais de dez anos, começámos em Portugal com uma missão clara e urgente: resolver o problema da falta de acesso a cuidados de saúde de qualidade, num sistema tradicional que não era escalável. Construímos uma plataforma de cuidados de saúde com IA e provámos a nossa visão ao conquistar o mercado dos Estados Unidos e ao trabalhar com vários sistemas de saúde europeus. A partir de hoje, todos os portugueses, que até então tinham um acesso muito limitado a este tipo de cuidados, podem contar com a nossa solução no SNS e recuperar da dor física, sem qualquer tipo de barreira ao tratamento”, afirmou Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword.

Como funciona a parceria



O acesso dos utentes à fisioterapia remota começa com uma prescrição médica emitida por um profissional do SNS durante uma consulta num centro de saúde ou hospital. Depois disso, o utente pode registar-se na plataforma da Sword Health para iniciar o tratamento, contando também com apoio da empresa durante todo o processo de adesão.

Depois de uma avaliação inicial realizada pela equipa clínica da Sword, o utente recebe em casa um dispositivo médico certificado para executar o plano de exercícios definido para a sua condição. A tecnologia de IA acompanha cada sessão, analisando os movimentos em tempo real e corrigindo a sua execução. Os resultados são partilhados automaticamente com os profissionais de saúde da Sword, que monitorizam a evolução do tratamento e ajustam o plano terapêutico sempre que necessário.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders