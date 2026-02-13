Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?

Melhora a saúde intestinal, beneficia o cérebro e protege o coração: esta super fruta ganhou destaque nas mesas portuguesas

Quem nunca removeu apenas a parte mais escura da fruta e comeu o resto que “ainda estava bom”? A dúvida é frequente: quando aparece um bocadinho de bolor, será que ainda se pode aproveitar o restante ou o melhor é deitar tudo fora?

A explicação foi partilhada pela página de Instagram Papinhas da Xica, que esclareceu o que realmente acontece quando a fruta começa a ganhar bolor.

Aquele aspeto algodão, esverdeado, acinzentado ou esbranquiçado que surge na superfície é provocado por fungos. No entanto, o que se vê não fica apenas à superfície. Estes microrganismos produzem micélio, uma espécie de “raiz” invisível, que se espalha por toda a fruta, mesmo nas zonas onde não há sinais visíveis a olho nu.

Ou seja, cortar apenas a parte estragada não elimina o problema, porque o resto da fruta já pode estar contaminado.

Além de poderem causar alterações intestinais, alguns destes fungos produzem micotoxinas, substâncias com potencial tóxico que podem afetar outros órgãos do organismo.

Assim, apesar de parecer desperdício deitar fora fruta com bolor, a recomendação é simples e direta: quando há sinais de bolor, o mais seguro é mesmo descartar a peça inteira.