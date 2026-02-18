Facebook Instagram

A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças

Estas são as 5 frutas que deve ter sempre na fruteira
IOL
Há 3 min
Especialista alerta: mudar o horário de sono ao fim de semana desregula o organismo

Uma alimentação equilibrada é um dos pilares fundamentais para prevenir doenças crónicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário de pelo menos 400 gramas de frutas e legumes, o equivalente a cinco porções, ajuda a reduzir o risco de problemas graves como doenças cardiovasculares e certos tipos de cancro.

Embora todas as frutas tragam benefícios, algumas destacam-se pelo seu perfil nutricional mais completo, rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. 

Citado pelo site Euro News, especialistas sublinham que o mais importante é garantir diversidade e regularidade no consumo. Comer diferentes tipos de fruta ao longo da semana permite obter um leque mais amplo de nutrientes e maximizar os benefícios para a saúde.

Mais do que apostar numa única “superfruta”, a recomendação é simples: incluir fruta diariamente na alimentação, preferencialmente fresca e da época, como parte de um estilo de vida saudável e equilibrado.

Percorra a galeria acima e veja as cinco frutas mais recomendadas por especialistas em saúde e nutrição.

