A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças

Uma alimentação equilibrada é um dos pilares fundamentais para prevenir doenças crónicas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário de pelo menos 400 gramas de frutas e legumes, o equivalente a cinco porções, ajuda a reduzir o risco de problemas graves como doenças cardiovasculares e certos tipos de cancro.
Embora todas as frutas tragam benefícios, algumas destacam-se pelo seu perfil nutricional mais completo, rico em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes.
Citado pelo site Euro News, especialistas sublinham que o mais importante é garantir diversidade e regularidade no consumo. Comer diferentes tipos de fruta ao longo da semana permite obter um leque mais amplo de nutrientes e maximizar os benefícios para a saúde.
Mais do que apostar numa única “superfruta”, a recomendação é simples: incluir fruta diariamente na alimentação, preferencialmente fresca e da época, como parte de um estilo de vida saudável e equilibrado.
