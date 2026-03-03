Esta é a fruta que ajuda a controlar os desejos de doces

A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças

Se costuma sentir aquela vontade irresistível de comer doces depois das refeições, há uma fruta que pode ser a sua aliada: o abacaxi. Segundo o médico José Manuel Felices, esta fruta funciona de forma surpreendente para reduzir os desejos por açúcar.

Em declarações ao site Men's Health, o especialista explica que “o abacaxi funciona muito bem para os desejos de doces porque contém bromelina, uma enzima que quebra proteínas. Literalmente, a fruta irrita ligeiramente a língua, e essa sensação diminui a vontade de comer doces depois”, explica Felices.

Para além de ajudar a controlar a gula, o abacaxi é nutricionalmente completo, com baixo teor calórico, rico em fibras, vitamina C, ácido fólico e iodo. A bromelina presente na fruta também auxilia na digestão, alivia inflamações e pode ter efeitos protetores contra certos tipos de cancro e sintomas de artrite reumatoide.

O médico reforça que a ideia não é eliminar completamente os doces, mas sim equilibrar a alimentação: “Aprender o truque do abacaxi ajuda a que comer doces não se torne um hábito constante. Saúde é equilíbrio, não castigo.”

Estudos científicos ainda destacam que o abacaxi pode fortalecer o sistema imunológico, combater o stress oxidativo e ajudar na prevenção de infeções, tornando-o uma escolha saudável e saborosa para incorporar na dieta diária.