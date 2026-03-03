Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Esta é a fruta que ajuda a controlar os desejos de doces

Costuma ter vontade de comer um doce após as refeições? Experimente esta fruta

IOL
Há 2h e 22min
Sumos
Sumos
Dois copos de sumo com várias frutas à volta Foto: Jugoslocos, Unsplash
A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças

Se costuma sentir aquela vontade irresistível de comer doces depois das refeições, há uma fruta que pode ser a sua aliada: o abacaxi. Segundo o médico José Manuel Felices, esta fruta funciona de forma surpreendente para reduzir os desejos por açúcar.

Em declarações ao site Men's Health, o especialista explica que “o abacaxi funciona muito bem para os desejos de doces porque contém bromelina, uma enzima que quebra proteínas. Literalmente, a fruta irrita ligeiramente a língua, e essa sensação diminui a vontade de comer doces depois”, explica Felices.

Para além de ajudar a controlar a gula, o abacaxi é nutricionalmente completo, com baixo teor calórico, rico em fibras, vitamina C, ácido fólico e iodo. A bromelina presente na fruta também auxilia na digestão, alivia inflamações e pode ter efeitos protetores contra certos tipos de cancro e sintomas de artrite reumatoide.

O médico reforça que a ideia não é eliminar completamente os doces, mas sim equilibrar a alimentação: “Aprender o truque do abacaxi ajuda a que comer doces não se torne um hábito constante. Saúde é equilíbrio, não castigo.”

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Estudos científicos ainda destacam que o abacaxi pode fortalecer o sistema imunológico, combater o stress oxidativo e ajudar na prevenção de infeções, tornando-o uma escolha saudável e saborosa para incorporar na dieta diária.

RELACIONADOS
A fruteira deve estar sempre recheada. Mas estas são as 5 frutas que mais nos protegem contra doenças
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Diga adeus à gripe: esta fruta tem 30 vezes mais vitamina C do que a laranja
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Estas são as 6 árvores de fruto que crescem mais depressa no seu quintal
Mais Vistos
00:02:07
Secret Story
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
tvi
00:07:17
Dois às 10
É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"
tvi
00:03:36
Dois às 10
Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"
tvi
00:02:16
Dois às 10
Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses
Imprensa internacional
Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento
Novidades
Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho
Comida japonesa
"Não fazia ideia do que me esperava”: Trocou o escritório no Japão e agora vende comida na rua em Portugal
Mais Lidas
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Dois às 10
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»
tvi
Famosos
Zé Lopes anuncia novidade: "De agora em diante..."
selfie
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Eduardo Madeira
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
Famosos
Filho de Gonçalo Quinaz passa por mudança e comentador recorda: "Ele ficava triste e eu de coração partido"
selfie