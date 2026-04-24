Esta fruta pode ser comida com casca e tem vários benefícios para a saúde que pouca gente conhece

Magnésio pode ser a solução para noites mal dormidas. Estas são as horas a que deve tomar

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É uma fruta pequena, acessível e presente em muitas casas, mas os seus benefícios para a saúde continuam a ser subestimados por grande parte das pessoas. Falamos do kiwi, uma fruta rica em vitaminas, antioxidantes e compostos bioativos, podendo ter impactos surpreendentes no organismo, desde o sistema imunitário até à qualidade do sono e à digestão.

O kiwi existe principalmente em duas variedades: o verde, de sabor mais ácido e polpa verde, e o dourado, mais doce e de textura suave. Ambas as versões apresentam um perfil nutricional rico e têm sido alvo de investigação científica nos últimos anos.

Citado pelo site The i Paper, um dos aspetos mais curiosos prende-se com o sono. O kiwi contém serotonina, substância envolvida na produção de melatonina, a hormona responsável pela regulação do sono. Um estudo da Universidade de Northumbria, realizado com atletas, concluiu que o consumo de dois kiwis antes de dormir esteve associado a um sono mais prolongado e menos interrompido, bem como a uma melhor recuperação física.

Do ponto de vista anti-inflamatório, esta fruta destaca-se pelo seu elevado teor de antioxidantes, polifenóis e carotenoides. Estes compostos estão associados à redução da inflamação no organismo e a potenciais efeitos protetores a nível cardiovascular, incluindo a diminuição do colesterol LDL, conhecido como “mau colesterol”.

O kiwi é também uma das frutas mais ricas em vitamina C. Um único fruto pode fornecer cerca de 80% da dose diária recomendada para um adulto, o que contribui para o reforço do sistema imunitário e para a proteção do organismo contra infeções. Além disso, a vitamina C presente no kiwi apresenta elevada absorção pelo organismo, podendo ser mais eficaz do que a proveniente de outras fontes.

A nível digestivo, o kiwi tem outra particularidade relevante: contém actinidina, uma enzima que ajuda na digestão de proteínas. Aliado ao seu teor de fibra, contribui para o bom funcionamento intestinal. Alguns especialistas chegam mesmo a referi-lo como uma opção útil no combate à obstipação, quando consumido regularmente.

Outro ponto menos conhecido é o facto de a casca ser comestível e rica em fibra, o que pode aumentar ainda mais os benefícios digestivos da fruta.

Por fim, estudos apontam também possíveis efeitos positivos na regulação da tensão arterial e na redução do risco de doenças cardiovasculares, devido à combinação de potássio, antioxidantes e outros micronutrientes.

Apesar de todos estes benefícios, especialistas sublinham que o kiwi deve ser integrado numa alimentação equilibrada e variada, e não encarado como um alimento milagroso.