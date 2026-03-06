Facebook Instagram
Dicas

Hidrata, protege a pele e ajuda na digestão: esta é a fruta que todas mulheres deviam comer mais

A fruta simples que ajuda na hidratação, na pele e na digestão
IOL
Há 3h e 18min
Esta fruta pequena é um verdadeiro superalimento: tem mais vitamina C do que a laranja e reduz o colesterol

Cuidar da pele, da saúde e do bem-estar é uma preocupação cada vez mais presente na vida de muitas mulheres. A alimentação tem um papel fundamental nesse equilíbrio, especialmente quando se fala de hidratação, digestão e proteção da pele contra os sinais do envelhecimento. Pequenas escolhas no dia a dia podem fazer diferença e incluir determinados alimentos na rotina pode ajudar a reforçar esses cuidados.

Entre as várias opções de fruta, há uma que se destaca pelos seus benefícios e que muitas vezes passa despercebida. Segundo uma publicação partilhada pela página de Instagram @medicare.portugal, o melão é uma das frutas mais completas para integrar na alimentação diária.

Uma das principais vantagens desta fruta é o seu elevado teor de água, cerca de 90%, o que contribui para manter o corpo hidratado, algo essencial sobretudo nos dias mais quentes. A hidratação adequada também tem impacto na aparência da pele, ajudando-a a manter-se mais saudável.

O melão é ainda rico em vitamina C, um nutriente importante para o sistema imunitário e para a saúde da pele. Esta vitamina contribui para a produção de colagénio, essencial para manter a pele firme e com bom aspeto ao longo do tempo.

Outro benefício está na presença de antioxidantes, que ajudam a proteger as células contra os danos provocados pelos radicais livres, associados ao envelhecimento precoce. A fruta contém ainda fibra, que contribui para uma digestão equilibrada e para o bom funcionamento do intestino.

Leve, refrescante e fácil de consumir, o melão pode ser incluído em diferentes momentos do dia, seja ao pequeno-almoço, como snack ou até como sobremesa. Uma opção simples que alia sabor, hidratação e benefícios para a saúde.
