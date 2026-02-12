Melhora a saúde intestinal, beneficia o cérebro e protege o coração: esta super fruta ganhou destaque nas mesas portuguesas

Estes são os 20 alimentos que pode ingerir todos os dias sem culpa

Quase todos os portugueses come esta fruta, seja nas taças de iogurte, nas papas de aveia e até nas sobremesas mais sofisticadas. E a ciência parece confirmar que a popularidade não é por acaso.

Falamos dos mirtilos, apontados por vários estudos como aliados da saúde intestinal, do cérebro e do coração. Citado pelo jornal Daily Mail, uma revisão recente que analisou mais de uma dezena de investigações concluiu que o consumo regular destes pequenos frutos pode trazer benefícios para todo o organismo, com impacto visível em diferentes fatores.

Um dos efeitos mais estudados está relacionado com o sistema cardiovascular. Investigadores verificaram que o consumo de mirtilos pode melhorar a função dos vasos sanguíneos, ajudando-os a relaxar de forma mais eficiente. Este mecanismo está associado a uma melhor circulação e a um menor risco de doença cardiovascular. Em alguns casos, os efeitos foram observados poucas horas após o consumo; noutros, tornaram-se mais evidentes com a ingestão regular ao longo de semanas.

Mas os benefícios não se ficam pelo coração. Estudos conduzidos em adultos mais velhos demonstraram melhorias na memória e na capacidade de atenção após 12 semanas de consumo diário de mirtilos. Os participantes apresentaram melhor desempenho em testes cognitivos e valores de tensão arterial mais baixos, reforçando a ligação entre alimentação e saúde cerebral.

No intestino, os efeitos também são promissores. A investigação sugere que os mirtilos podem contribuir para uma maior diversidade do microbioma intestinal, funcionando quase como um “impulsionador” das bactérias benéficas. Este equilíbrio é essencial não só para a digestão, mas também para o sistema imunitário e até para o bem-estar geral.

Grande parte destes benefícios está associada aos compostos naturais responsáveis pela cor azul-arroxeada dos mirtilos. Estas substâncias pertencem ao grupo dos flavonoides e estão ligadas à produção de óxido nítrico, fundamental para a saúde dos vasos sanguíneos.

Em termos nutricionais, os mirtilos destacam-se ainda pelo teor de fibra, vitamina C, vitamina K e manganês. Para obter benefícios significativos, os especialistas apontam para um consumo diário na ordem das 200 gramas, o equivalente a meia embalagem. Ainda assim, sublinham que não é preciso exagerar: acima de determinada quantidade, os efeitos tendem a estabilizar.

Frescos, congelados ou liofilizados, as diferenças nutricionais são mínimas, o que facilita a integração no dia a dia. Seja adicionados ao pequeno-almoço, a saladas ou consumidos como snack, os mirtilos afirmam-se como uma escolha simples e prática para quem procura cuidar da saúde através da alimentação.