Melhora a saúde intestinal, beneficia o cérebro e protege o coração: esta super fruta ganhou destaque nas mesas portuguesas

É o fruto preferido de muitos portugueses e tem imensos benefícios que poucos conhecem
IOL
Há 1h e 22min
Quase todos os portugueses come esta fruta, seja nas taças de iogurte, nas papas de aveia e até nas sobremesas mais sofisticadas. E a ciência parece confirmar que a popularidade não é por acaso.

Falamos dos mirtilos, apontados por vários estudos como aliados da saúde intestinal, do cérebro e do coração. Citado pelo jornal Daily Mail, uma revisão recente que analisou mais de uma dezena de investigações concluiu que o consumo regular destes pequenos frutos pode trazer benefícios para todo o organismo, com impacto visível em diferentes fatores.

Um dos efeitos mais estudados está relacionado com o sistema cardiovascular. Investigadores verificaram que o consumo de mirtilos pode melhorar a função dos vasos sanguíneos, ajudando-os a relaxar de forma mais eficiente. Este mecanismo está associado a uma melhor circulação e a um menor risco de doença cardiovascular. Em alguns casos, os efeitos foram observados poucas horas após o consumo; noutros, tornaram-se mais evidentes com a ingestão regular ao longo de semanas.

Mas os benefícios não se ficam pelo coração. Estudos conduzidos em adultos mais velhos demonstraram melhorias na memória e na capacidade de atenção após 12 semanas de consumo diário de mirtilos. Os participantes apresentaram melhor desempenho em testes cognitivos e valores de tensão arterial mais baixos, reforçando a ligação entre alimentação e saúde cerebral.

No intestino, os efeitos também são promissores. A investigação sugere que os mirtilos podem contribuir para uma maior diversidade do microbioma intestinal, funcionando quase como um “impulsionador” das bactérias benéficas. Este equilíbrio é essencial não só para a digestão, mas também para o sistema imunitário e até para o bem-estar geral.

Grande parte destes benefícios está associada aos compostos naturais responsáveis pela cor azul-arroxeada dos mirtilos. Estas substâncias pertencem ao grupo dos flavonoides e estão ligadas à produção de óxido nítrico, fundamental para a saúde dos vasos sanguíneos.

Em termos nutricionais, os mirtilos destacam-se ainda pelo teor de fibra, vitamina C, vitamina K e manganês. Para obter benefícios significativos, os especialistas apontam para um consumo diário na ordem das 200 gramas, o equivalente a meia embalagem. Ainda assim, sublinham que não é preciso exagerar: acima de determinada quantidade, os efeitos tendem a estabilizar.

Frescos, congelados ou liofilizados, as diferenças nutricionais são mínimas, o que facilita a integração no dia a dia. Seja adicionados ao pequeno-almoço, a saladas ou consumidos como snack, os mirtilos afirmam-se como uma escolha simples e prática para quem procura cuidar da saúde através da alimentação.

