Usa uma garrafa de água reutilizável todos os dias? Este hábito pode estar a pôr a sua saúde em risco

Levamo-las para o trabalho, para o ginásio e para as férias. As garrafas, os copos térmicos e os termos de água reutilizáveis tornaram-se acessórios indispensáveis para quem quer manter-se hidratado ao longo do dia. Mas há um hábito que pode estar a ficar para trás: a limpeza.

A humidade, o contacto com a boca e as mãos e os resíduos acumulados nas tampas e nas palhinhas podem favorecer a presença de bactérias e bolores. A boa notícia é que há medidas simples para reduzir este risco.

Porque é que as garrafas reutilizáveis podem acumular bactérias?

Encher uma garrafa com água potável não significa que esta se mantenha limpa indefinidamente. Sempre que bebemos diretamente do bocal, podemos transferir microrganismos da boca para a superfície. As mãos, o contacto com outras superfícies e a própria tampa também podem contribuir para a contaminação.

A humidade persistente cria condições favoráveis à sobrevivência e, em determinadas circunstâncias, ao crescimento de alguns microrganismos. As zonas mais difíceis de limpar, como as roscas, as palhinhas, as válvulas e os vedantes de silicone, merecem particular atenção.

A médica Marianne Sumego, da Cleveland Clinic, alerta para a possibilidade de acumulação de bactérias e bolores nestes recipientes e recomenda uma lavagem cuidadosa com água e detergente, incluindo todas as peças removíveis.

A investigação científica também documenta o problema. Num estudo publicado em 2024 no Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences, os investigadores analisaram 30 garrafas utilizadas no dia a dia, de plástico PET e de aço inoxidável, e encontraram carga microbiana nas superfícies interiores. A lavagem reduziu significativamente essa carga.

Os resultados reforçam a importância da higiene, embora devam ser interpretados com cautela: a amostra foi pequena e a presença de microrganismos não significa, por si só, que as garrafas tenham provocado doenças.

Bolor na garrafa: quais são os riscos para a saúde?

O bolor pode desenvolver-se quando há humidade e condições favoráveis ao seu crescimento, sobretudo se a garrafa ficar fechada e húmida durante longos períodos ou se os seus componentes não forem bem limpos.

A exposição a determinados bolores pode desencadear reações alérgicas em pessoas suscetíveis, com sintomas que podem incluir espirros, congestão nasal, comichão ou irritação. Pessoas com alergias a fungos podem ser particularmente sensíveis.

No entanto, encontrar bolor numa garrafa não permite concluir automaticamente que alguém vai adoecer. O risco depende, entre outros fatores, do tipo de microrganismo, da exposição e da suscetibilidade individual.

Se houver manchas suspeitas, cheiro desagradável ou resíduos persistentes, a garrafa deve deixar de ser utilizada até ser devidamente limpa. Se o material estiver deteriorado, apresentar fissuras ou continuar com bolor depois da limpeza, o mais prudente é substituí-la.

Uma garrafa mal lavada pode provocar problemas gastrointestinais?

É possível, mas é importante fazer uma distinção: nem todas as bactérias encontradas numa garrafa são perigosas e nem toda a contaminação conduz a uma infeção.

O risco aumenta quando estão presentes microrganismos capazes de causar doença e estes chegam ao organismo em quantidade suficiente. A contaminação pode ser favorecida por práticas de higiene inadequadas, pela partilha de recipientes ou pela permanência de bebidas em condições que permitam o crescimento microbiano.

Um artigo científico publicado em 2020 na revista MicrobiologyOpen documentou a identificação de uma estirpe de Klebsiella grimontii numa garrafa reutilizável. Os investigadores verificaram que o microrganismo conseguia formar biofilmes em determinadas superfícies de plástico. O caso demonstra que uma garrafa pode albergar microrganismos potencialmente relevantes para a saúde, mas não prova que a utilização habitual de garrafas reutilizáveis cause infeções.

O biofilme é uma comunidade de microrganismos que adere a uma superfície e fica envolvida numa matriz produzida pelos próprios microrganismos. Por isso, uma passagem rápida por água pode não ser suficiente para remover os resíduos e os microrganismos aderentes: é importante esfregar as superfícies durante a lavagem.

Com que frequência devemos lavar a garrafa de água?

A recomendação prática é lavar a garrafa diariamente, idealmente com água e detergente da loiça após cada dia de utilização, e não apenas passá-la por água antes de a voltar a encher.

A Cleveland Clinic recomenda também uma limpeza profunda, com desmontagem das peças, pelo menos uma vez por semana. Se a garrafa tiver sido usada para bebidas diferentes de água, se houver resíduos visíveis ou se tiver ficado muito tempo fechada e húmida, deve ser limpa sem demora.

Não basta lavar o recipiente principal. A tampa, o bocal, a palhinha, as válvulas e os vedantes também devem ser limpos, respeitando as instruções do fabricante. Uma escova própria para garrafas pode ajudar a alcançar zonas estreitas.

Como limpar corretamente uma garrafa reutilizável

O processo é simples e não exige, em regra, produtos especiais.

1. Desmonte as peças. Retire a tampa, a palhinha, os vedantes e outros componentes que possam ser removidos de acordo com as instruções do fabricante.

2. Lave com água e detergente. Esfregue o interior da garrafa e cada componente. Dê especial atenção ao bocal, às roscas e às zonas onde se acumulam resíduos.

3. Use uma escova quando necessário. As garrafas estreitas e as palhinhas podem ser difíceis de limpar apenas com uma esponja.

4. Enxague abundantemente. Retire todos os resíduos de detergente.

5. Deixe secar completamente. Se possível, mantenha as peças separadas e deixe-as secar ao ar antes de voltar a montar a garrafa. Evite guardá-la fechada enquanto estiver húmida.

6. Confirme se pode ir à máquina de lavar loiça. Alguns modelos são adequados para este método; outros podem deteriorar-se com temperaturas elevadas. Consulte sempre as instruções do fabricante.

Não misture produtos de limpeza nem utilize lixívia ou outros desinfetantes sem indicação adequada para o material e para o uso pretendido. Na maioria das situações domésticas, a lavagem com água, detergente e fricção é suficiente para a limpeza de rotina.

E se a garrafa for de aço inoxidável ou tiver uma palhinha?

O material não elimina a necessidade de limpeza. O estudo publicado em 2024 encontrou carga microbiana tanto em garrafas PET como em garrafas de aço inoxidável, embora os valores iniciais fossem diferentes na amostra analisada.

O desenho da garrafa também importa. Modelos com palhinhas, válvulas, tampas complexas e vários vedantes podem ter mais zonas difíceis de alcançar. É necessário desmontar os componentes sempre que as instruções o permitam e garantir que secam por completo.

Os copos térmicos e os termos reutilizáveis merecem os mesmos cuidados, sobretudo quando são usados para bebidas diferentes de água. Café, chá, leite e outras bebidas podem deixar resíduos que exigem uma limpeza mais cuidadosa.

Devemos partilhar garrafas de água?

É preferível não o fazer. Partilhar o bocal ou a palhinha facilita a transferência de saliva e de microrganismos entre pessoas. O risco concreto depende dos microrganismos envolvidos, mas evitar a partilha é uma medida simples de higiene.

Também não é aconselhável deixar bebidas em recipientes fechados durante períodos prolongados sem respeitar as condições de conservação adequadas. Se utilizar a garrafa para outras bebidas, lave-a antes de voltar a enchê-la.

Uma garrafa reutilizável continua a ser uma boa escolha

As garrafas reutilizáveis são práticas e podem ajudar a reduzir a utilização de recipientes descartáveis. O objetivo não é deixar de as usar, mas integrá-las numa rotina de higiene tão simples como a lavagem de um copo ou de um prato.

Lavar a garrafa diariamente, limpar os componentes mais pequenos e deixá-la secar completamente são gestos que ajudam a reduzir a acumulação de microrganismos. E há uma regra fácil de recordar: se a garrafa tem cheiro estranho, manchas ou resíduos, não basta voltar a enchê-la.

A hidratação deve fazer parte dos hábitos saudáveis, e a limpeza da garrafa também.