Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas

Não é lavar mês a mês, as bactérias acumulam-se no dia a dia. Especialista explica com que frequência as deve lavar
IOL
Há 17 min
Garrafa de água térmica
Image by freepik

Já quase todos usamos o mesmo tipo de garrafa no dia a dia. Seja para a universidade, trabalho ou até mesmo o ginásio, as garrafas térmicas estão a tornar-se indespensáveis, por serem muito práticas. No entanto, é preciso ter atenção à quantidade de vezes que a lavamos (porque há quem quase nunca a lave).

Este alerta foi dado pelo especialista em primeiros socorros, Miguel Assal, onde explica num vídeo a importância de lavar diariamente estes recipientes. Segundo o especialista, uma garrafa reutilizada sem a devida limpeza pode acumular mais de 20 milhões de colónias de bactérias, um número muito superior às cerca de 500 que, em média, existem numa sanita. “O simples contacto da boca com a garrafa já é suficiente para que as bactérias comecem a proliferar”, explica Assal.

A recomendação é clara: tal como pratos ou copos, as garrafas térmicas devem ser lavadas após cada utilização e deixadas a secar completamente antes de voltarem a ser enchidas. A humidade no interior favorece o crescimento bacteriano, aumentando os riscos para a saúde digestiva e até de infeções.

De acordo com Assal, muitas pessoas passam dias ou até semanas sem limpar a garrafa reutilizável, prática aparentemente inofensiva mas que pode trazer consequências graves a médio prazo.

Apesar de o uso de garrafas reutilizáveis representar um avanço importante na redução de plásticos descartáveis, o especialista lembra que a mudança de hábitos deve vir acompanhada de uma maior consciência de higiene.

 

