Atenção: há duas substâncias comuns nos vernizes de gel e gelinho que foram proibidas

Fazer gelinho nas unhas aumenta o risco de cancro? O que diz um oncologista

Entrou esta segunda-feira, 1 de setembro, em vigor a proibição da Comissão Europeia sobre duas substâncias até agora utilizadas em vernizes e géis semipermanentes para unhas: o óxido de difenilfosfina (TPO) e a dimetil-p-toluidina (DMTA).

Ambos os compostos passam a ser considerados cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (CMR) e, por isso, estão proibidos em todos os países da União Europeia.

Estudos científicos demonstraram que a exposição contínua a estas substâncias pode representar riscos sérios, sobretudo para profissionais de estética que lidam com elas diariamente, mas também para consumidores frequentes. O TPO é um fotoiniciador usado para endurecer o verniz com luz ultravioleta, enquanto o DMTA é um agente que melhora a adesão e resistência do produto.

Segundo especialistas, os riscos incluem problemas de fertilidade, mutações genéticas e até cancro. Para além disso, o TPO pode causar alergias e danos no ADN, enquanto o DMTA é tóxico para a pele, fígado e rins.

A recomendação é clara: quem tiver em casa produtos com estas substâncias deve deixá-los de usar de imediato.