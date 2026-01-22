Facebook Instagram

É para rir mas não tem graça. GNR alerta para aumento de fenómeno que pode deixar danos para o resto da vida

GNR alerta para um aumento preocupante de casos que podem ter consequências graves para a saúde
IOL
Há 2h e 51min
O óxido nitroso, popularmente conhecido como “gás do riso”, está a tornar-se uma ameaça crescente em Portugal. Apesar de inicialmente provocar riso e euforia, a inalação deste gás pode causar tonturas, desorientação e, em casos mais graves, danos permanentes no corpo.

Partilhado pela página oficial do Instagram GNR - Guarda Nacional Republicana, explicam que em território nacional, o óxido nitroso é classificado como uma substância psicoativa. A sua utilização fora dos contextos legalmente autorizados, como aplicações médicas ou na indústria automóvel, é proibida. No entanto, o seu consumo recreativo tem vindo a crescer de forma preocupante.

A GNR tem intensificado a ação contra este fenómeno. Só em 2025, foram apreendidas mais de 1.500 botijas de óxido nitroso, destinadas ao uso recreativo, o que representa um aumento de 650% face ao ano anterior.

As autoridades alertam para os riscos: aquilo que parece uma diversão inofensiva pode deixar sequelas para toda a vida. A recomendação é clara: não inalar o gás fora das situações legais e denunciar a sua venda ilegal.

 

 

