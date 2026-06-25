Policia
Policia

GNR alerta para nova tendência que está a circular nas redes sociais. Podem conter substâncias perigosas
IOL
Há 3h e 12min
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GNR alerta para nova tendência que está a circular nas redes sociais. Pode ser um perigo para a saúde

A Guarda Nacional Republicana (GNR) lançou um alerta sobre uma tendência que tem vindo a ganhar popularidade, sobretudo entre os jovens adultos: os chamados “pods” de álcool.

À primeira vista, parecem inofensivos. Tratam-se de pequenas cápsulas gelatinosas com bebidas alcoólicas no interior que rebentam na boca quando consumidas. No entanto, as autoridades alertam que nem sempre se sabe exatamente o que estas cápsulas contêm.

Segundo a GNR, o principal risco surge quando os produtos são adquiridos através de canais informais ou de origem desconhecida. Nestes casos, os chamados cocktail pods podem conter outras substâncias para além do álcool, representando um potencial perigo para a saúde.

“Antes de experimentar alguma coisa, questione-se: sabe realmente o que está a consumir?”, alerta a força de segurança numa campanha de sensibilização divulgada nas redes sociais.

A GNR recorda que o consumo de álcool já acarreta riscos por si só, mas sublinha a importância de redobrar os cuidados quando se trata de produtos cuja composição não está devidamente identificada ou certificada.

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O conselho é simples: verificar sempre a proveniência dos produtos consumidos e evitar compras através de canais não oficiais. Em caso de dúvida, o melhor é não arriscar.

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