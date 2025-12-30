Especialista revela chá caseiro que ajuda a recuperar da gripe

Fáceis de fazer e cheias de benefícios: estas gomas de colagénio caseiras estão a ser um sucesso

Nos últimos tempos, os casos de gripe têm aumentado e a recuperação tem sido difícil para muitas pessoas. Entre os que procuram alternativas naturais para reforçar o corpo durante a convalescença, Ana Rocha, consultora de macrobiota e conhecida no Instagram como @apetitepelavida, partilhou recentemente uma dica valiosa.

“Ainda a recuperar de uma gripe que não me lembrava de tal, e já sem febre. Se estiveres a passar por um resfriado, este chá pode ajudar-te ou a alguém que precise”, escreveu.

A receita é simples e combina ingredientes naturais conhecidos por apoiar a digestão e fortalecer o sistema imunitário:

Gengibre fresco a ferver com pau de canela

Sumo de limão

Curcuma + pimenta-preta

Alho ralado

Mel (adicionado apenas quando o chá estiver morno, para preservar as propriedades)

A consultora alerta, no entanto, que alho e curcuma não devem ser usados se houver febre. Este chá é recomendado apenas quando a febre já passou, ajudando o corpo a recuperar mais rapidamente.