Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como

A dor de garganta e a tosse são sintomas muito incómodos e bastante comuns durante a época da gripe ou constipações. Embora seja sempre importante consultar um médico se a tosse for persistente ou houver dificuldade em respirar, existe um remédio caseiro simples e eficaz que pode ajudar a aliviar o desconforto.

De acordo com um artigo publicado pelo The New York Times, gargarejar com água salgada pode ser uma solução prática e natural para aliviar a dor de garganta e a tosse. O melhor de tudo é que pode ser feito com qualquer tipo de sal que tenha em casa. Basta misturar meia colher de chá de sal num copo de água morna e gargarejar durante alguns segundos, de modo a que a água atinja o fundo da garganta, antes de a deitar fora.

Os especialistas explicam que a água salgada ajuda a soltar o muco espesso e a eliminar substâncias irritantes, como bactérias, vírus e alergénios, proporcionando uma sensação de alívio quase imediato.

Para reforçar o efeito calmante, pode adicionar mel à mistura, a um chá ou a outra bebida quente. O mel atua como um demulcente, isto é, acalma e reveste os tecidos irritados da garganta, ajudando a reduzir a sensação de dor.

Um estudo citado pelo mesmo jornal concluiu que, em crianças entre um e cinco anos, tomar duas colheres de chá de mel antes de dormir foi tão eficaz na redução da tosse noturna e na melhoria do sono quanto o dextrometorfano, uma substância presente em vários xaropes para a tosse vendidos sem receita médica.

Ainda assim, é importante lembrar que o mel não deve ser dado a crianças com menos de um ano, devido ao risco de um tipo raro de intoxicação alimentar.