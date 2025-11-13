Facebook Instagram
Dicas

Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como

Existe um remédio caseiro e eficaz para controlar a tosse e aliviar a dor de garganta. E tem tudo em casa
IOL
Hoje às 15:25
nit xarope tosse
nit xarope tosse
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo

A dor de garganta e a tosse são sintomas muito incómodos e bastante comuns durante a época da gripe ou constipações. Embora seja sempre importante consultar um médico se a tosse for persistente ou houver dificuldade em respirar, existe um remédio caseiro simples e eficaz que pode ajudar a aliviar o desconforto.

De acordo com um artigo publicado pelo The New York Times, gargarejar com água salgada pode ser uma solução prática e natural para aliviar a dor de garganta e a tosse. O melhor de tudo é que pode ser feito com qualquer tipo de sal que tenha em casa. Basta misturar meia colher de chá de sal num copo de água morna e gargarejar durante alguns segundos, de modo a que a água atinja o fundo da garganta, antes de a deitar fora.

Os especialistas explicam que a água salgada ajuda a soltar o muco espesso e a eliminar substâncias irritantes, como bactérias, vírus e alergénios, proporcionando uma sensação de alívio quase imediato.

Para reforçar o efeito calmante, pode adicionar mel à mistura, a um chá ou a outra bebida quente. O mel atua como um demulcente, isto é, acalma e reveste os tecidos irritados da garganta, ajudando a reduzir a sensação de dor.

Um estudo citado pelo mesmo jornal concluiu que, em crianças entre um e cinco anos, tomar duas colheres de chá de mel antes de dormir foi tão eficaz na redução da tosse noturna e na melhoria do sono quanto o dextrometorfano, uma substância presente em vários xaropes para a tosse vendidos sem receita médica.

Ainda assim, é importante lembrar que o mel não deve ser dado a crianças com menos de um ano, devido ao risco de um tipo raro de intoxicação alimentar.

 

RELACIONADOS
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Aquece os pés e costas: este novo produto do Aldi é o que mais precisávamos para os dias frios
Esta é a receita de Bolo Rei digno de pastelaria. Surpreenda os convidados na noite de consoada
Mais Vistos
00:02:59
Secret Story
Peito com peito e testa com testa: Estas são as imagens completas do confronto tenso entre Dylan e Fábio
tvi
00:04:03
Secret Story
«A roçares-te nela (...) és um triste»: Marisa 'explode' de ciúmes com o marido
tvi
00:04:50
Dois às 10
Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar
tvi
00:06:26
Secret Story
Última Hora! Inês acerta no segredo do Dylan: «Os meus pais são milionários»
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Dois às 10
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
tvi
Cortes de luz
Vai haver novos cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Liliana Filipa
Última Hora! Liliana Filipa quebra silêncio sobre alegada traição de Daniel Gregório: «Tantos anos de história...»
Tempestade Claudia Portugal
Mau tempo faz duas vítimas em Fernão Ferro: casal de idosos morre dentro de casa inundada
cnn
Popularidade
Casal em altas no Ranking de Popularidade: e há uma concorrente que está em 'queda livre'