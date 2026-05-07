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Hantavírus pode dar origem a uma nova pandemia?
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O surto de Hantavírus tem vindo a gerar preocupação entre muitas pessoas. Uma médica de medicina geral e familiar esclarece o que se sabe até ao momento sobre este vírus e o verdadeiro nível de alerta associado ao surto

Nos últimos dias, o surto de Hantavírus tem levantado dúvidas e preocupação com muitos a questionarem se o vírus poderá evoluir para uma nova pandemia global. A médica de medicina geral e familiar e especialista em medicina de viagem, Andreia Castro, esclareceu o tema e deixou uma mensagem nas suas redes sociais.

Segundo a especialista, "a resposta mais honesta neste momento é não, não se vai tornar a próxima pandemia”, afirmou.

“O vírus transmite-se sobretudo através da inalação de aerossóis provenientes de excrementos de roedores infetados”, começou por explicar.

Em alguns casos raros na América do Sul, pode existir transmissão entre humanos, mas apenas em situações de contacto muito próximo e prolongado. “A transmissão entre humanos é rara e requer contacto próximo e prolongado, como casais ou pessoas que partilham a mesma casa”, referiu.

A especialista sublinha ainda a diferença face a outros vírus respiratórios. “No COVID, uma pessoa infetada podia transmitir a doença até três pessoas, mas neste caso o potencial de transmissão é mesmo muito limitado.”

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Apesar do risco reduzido, o surto está a gerar atenção devido a vários fatores, como a mobilidade global, a ausência de tratamento específico e o tempo de incubação do vírus.

A médica reforça que não há motivos para alarme. “O mais importante agora é olhar para os dados com tranquilidade. Não há qualquer motivo para pânico ou para suspeitarmos que esta se venha a tornar a próxima grande pandemia”, concluiu. 

Ainda na descrição da publicação feita, a médica frisou: "A própria OMS (Organização Mundial da Saúde) classifica o risco para a população global como baixo, mantendo vigilância ativa sobre a evolução epidemiológica".
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